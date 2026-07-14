ANP firmó concesión por 30 años para instalar dique flotante en el Puerto de Montevideo, con inversión de US$ 20 millones

La Administración Nacional de Puertos (ANP) firmó un contrato de concesión por 30 años para instalar un dique flotante en el Puerto de Montevideo con una inversión total de US$ 20 millones. El encargado del proyecto es el consorcio entre las empresas Christophersen (del Grupo CHR) y Rimader y el objetivo del proyecto es desarrollar un polo de reparaciones navales y varada de la flota de pesca nacional e internacional (unas 500 embarcaciones) a partir del próximo año.

“Es algo que necesitábamos y nos llevó un tiempo (para) poder avanzar y concretar la firma”, dijo el presidente de la ANP, Pablo Genta y agregó que el proyecto busca potenciar la infraestructura portuaria y el empleo a través de nuevos servicios y actividades vinculadas a la industria marítima.

Las instalaciones se ubicarán entre la Terminal Pesquera del Puerto Capurro y la refinería de La Teja y la firma del contrato está prevista para noviembre, una vez que el adjudicatario constituya la garantía de mantenimiento de la oferta. La inversión incluye la compra del dique flotante y la instalación de talleres, equipos, oficinas y una subestación eléctrica.

Pilotes de antiguo muelle sobre la Bahía de Montevideo frente a la rambla de Aguada, al fondo el Puerto de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Se trata de una nueva apuesta de la ANP por recuperar estos servicios ya que en 2024 cerró la empresa Tsakos; encargada del único dique flotante en Montevideo. En 2022, la caída de una grúa cayó y el corte del sistema de energía del dique resultó en el hundimiento del mismo y su posterior desguace por parte de la empresa Fewell (integrante del Grupo CHR).

Tsakos era el único dique flotante de Uruguay y funcionaba como una pieza clave en las actividades de reparaciones navales cuando había que realizar modificaciones de una barcaza o de un pesquero de altura. En él se hacían reparaciones de cascos, electricidad, pinturas, mecánica, calderería, entre otros oficios.