El teléfono fijo y la TV por cable pierden terreno frente al avance imparable de internet en Uruguay

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) divulgó el informe anual de mercado de telecomunicaciones correspondiente al 2025. El mismo registró una baja en la contratación de TV para abonados y en la facturación por telefonía fija, mientras que se observó un aumento en los ingresos por transmisión de datos e Internet.

Telefonía fija

La Ursec contabilizó $ 1.332 millones de ingresos por telefonía fija, lo que correspondió a una disminución de 34,89% en comparación con el mismo período del 2024 cuando ingresaron $ 2.046 millones. Sin embargo, en cuanto a las líneas de telefonía fija, el organismo registró un leve aumento interanual (1,40%), para totalizar 1.223.000 líneas en 2025.

Entre los datos por departamento, Montevideo lideró la lista con 546.901 servicios y un 44% de participación en el total, seguida por el departamento de Canelones con 197.925 servicios contratados y un 16% de participación, mientras que Maldonado alcanzó el 9% con 104.879 servicios durante el 2025.

Las líneas de telefonía fija residencial tuvieron un 89% de participación con 1.085.468 servicios contratados, mientras que las líneas comerciales alcanzaron el 11% con 137.072 clientes.

Fibra Óptica

La Ursec contabilizó 13.042 kilómetros de fibra óptica instalados el año pasado; un aumento de 2,48% interanual. Montevideo fue el departamento con mayor participación (16%) y 2.131 kilómetros instalados, seguido por Canelones con un 12% del total y 1.538 kilómetros y Maldonado con 8% del total y 1.030 kilómetros instalados.

En el acceso total a la red de telefonía fija, 1.158.004 clientes lo hicieron a través de fibra óptica (95% del total), 52.114 clientes (un 4% del total) lo hicieron mediante cobre y 13.046 personas accedieron al servicio a través de otros medios de transmisión (1% del total).

Los accesos de cobre al servicio de telefonía fija sufrieron una importante disminución desde 2019 (96,98%) hasta alcanzar 13.046 accesos durante el año pasado. Montevideo fue el departamento con mayor incidencia (95%) en este tipo de accesos a telefonía, seguido por Canelones y Maldonado (ambos con 2%) y Colonia (con 1% de participación).

En cambio, la fibra óptica cobró mayor relevancia entre los clientes y alcanzó 1.158 accesos al cierre de 2025, lo que significó un aumento de 53,78% en relación al 2019. Montevideo tuvo un 47% de participación en el total, seguido por Canelones con el 16% y Maldonado con el 9%.

Telefonía de larga distancia

Durante el 2025 la Ursec registró 8.484 minutos de larga distancia internacional saliente. Este fenómeno registra un descenso desde 2019 y en comparación con el mismo período de 2024 cayó un 30,66%. Antel protagonizó la lista de operadores con un 62% de participación, seguido por Claro con 20%, Movistar –actualmente Tigo– con 16% y Convergia con 2%.

En relación a la cantidad de minutos de larga distancia internacional, las redes móviles tuvieron un 72% de participación, seguido por el área metropolitana de Montevideo con un 24% en el total y el resto del país con un 4%.

En cuanto a los destinos de esas llamadas, la Ursec constató 10.464.801 minutos al resto del mundo (53% de participación), 6.746.701 minutos fueron a Argentina (34%), 1.533.834 minutos a Estados Unidos (8%), 643.371 minutos se destinaron a España (3%) y a Brasil fueron 444.618 minutos (2% del total).

Por otra parte, en 2025 ingresó un total de 12.064 minutos de larga distancia internacional, lo que representó un descenso interanual (16,54%). Antel lideró la lista entre las empresas con 13.232.454 minutos, seguido por AM Wireless Uruguay (Claro) con 8.286.255 minutos, 4.164.881 minutos ingresaron por Uniotel, 1.672.241 minutos ingresaron por Movistar, mientras que a través de Convergia fueron 5.118 minutos.

Datos e internet

La Ursec también registró ingresos por transmisión de datos e Internet. Durante el 2025, la facturación en este rubro alcanzó a los $ 11.452 millones, lo cual supone una suba en estos ingresos si se compara con el mismo período de 2024 cuando habían ingresado $ 10.688 millones.

Cambio. Iba a tratarse en el plenario del Senado el 13 de mayo, pero la ALAI pidió dar su postura.

En cuanto a la banda ancha fija, la Ursec registró 1.163.000 servicios durante el año pasado, lo que supuso un aumento respecto al mismo período del año anterior cuando registró 1.119.100 servicios. La fibra óptica de Antel tuvo un 93% de participación, mientras que la red inalámbrica tuvo un 4% y Dedicado y Starlink alcanzaron el 1% cada uno.

Telecomunicaciones

El informe de la Ursec indicó que la telefonía móvil generó ingresos por $ 14.040 millones durante 2025, lo que igualó la facturación correspondiente al 2024. En relación a las tecnologías, la Ursec constató que la LTE tuvo un 39% de participación, seguido por la tecnología 3G con un 37%, la 5G tuvo un 15% mientras que la 6G alcanzó el 9%.

En cuanto a los servicios móviles, el organismo constató la existencia de 7.287.400 servicios móviles el año pasado; un leve aumento en comparación con el mismo período de 2024 cuando alcanzó los 7.231.000 servicios. Antel encabezó la lista de empresas con un 62% de participación, seguido por Movistar (20%) y Claro (18%).

TV para abonados

El 2025 estuvo marcado por la disputa por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Los derechos de televisación y comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 fueron adjudicados a través de una licitación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La transmisión de los partidos de Primera División se dividió entre DirecTV (para TV cable y abierta) y Team Click / Antel (para streaming)

La televisión para abonados alcanzó una facturación de $ 5.023 millones durante el 2025; una disminución de 7,96% en la comparación interanual (cuando los ingresos habían sido por $ 5.458 millones).

La cantidad de servicios contratados también sufrió una reducción significativa. La Ursec contabilizó 374.800 servicios, mientras que en el mismo período del 2024 alcanzaban 441.700 servicios, lo que representó una reducción de 15,14%. Entre 2019 y 2025 la cantidad de servicios de TV para abonados bajó un 45,56%.

El 40% de los servicios de TV para abonados se concentran en Montevideo (140.586 clientes), Canelones reúne un 17% (57.753 clientes), mientras que Maldonado alcanza un 7% con 26.791 servicios. El cable más contratado fue DirecTV con un 30% de participación, seguido por otros cables con un 24% y Bersabel (Flow) con un 10%.