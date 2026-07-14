El Ministerio de Economía defendió sus proyecciones y consideró "ilegal" una propuesta del Consejo Fiscal Autónomo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió formalmente al informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la Rendición de Cuentas 2025 y defendió tanto sus proyecciones macroeconómicas como la consistencia de la estrategia fiscal planteada para el resto del período de gobierno. En un documento publicado este lunes, la cartera destacó que el propio CFA consideró “alcanzable” la meta de resultado fiscal estructural para 2026 y sostuvo que las advertencias realizadas por el organismo no comprometen la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La reacción del ministerio se produce después de que el CFA señalara riesgos de sobreestimación en las proyecciones de crecimiento económico y planteara dudas sobre algunos supuestos utilizados para financiar nuevos gastos previstos en la Rendición de Cuentas.

En su respuesta, el MEF optó por poner el foco en los aspectos del informe que considera favorables. En este sentido, afirma que el ministerio "valora que el informe del CFA señale" que "en la Rendición de Cuentas se reafirma el compromiso con las metas quinquenales de Resultado Fiscal Estructural (RFE)"; "la meta de RFE de -4,0% del PIB para 2026 es alcanzable" y que aún "en un escenario de menor crecimiento (…) se proyecta una deuda neta de 63,5% del PIB hacia 2029, por debajo del ancla de 65% del PIB”.

La cartera remarcó que el CFA concluyó que el cálculo del Resultado Fiscal Estructural se ajustó a la metodología vigente y reiteró su “compromiso con el cumplimiento de los objetivos establecidos” en el Presupuesto Nacional 2025-2029. Además, defendió que la expansión del gasto prevista para los próximos años es compatible con la trayectoria fiscal anunciada por el gobierno.

Uno de los puntos de mayor controversia refiere a las proyecciones de crecimiento económico. El CFA había advertido que las estimaciones oficiales continúan ubicándose por encima de las manejadas por el Comité de Expertos que asesora en la determinación de variables macroeconómicas.

En ese marco, el MEF respondió que su previsión de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,6% para 2026 incorpora información más reciente que la disponible cuando sesionó el Comité de Expertos que proyecta un crecimiento de 1,3%. Según argumentó, el dato de Cuentas Nacionales del primer trimestre de este año mostró un crecimiento interanual de 0,9%, más del doble del 0,4% que esperaba el comité.

. MEF. Foto: Archivo El País

“El MEF toma nota de los riesgos señalados por el CFA, pero entiende que su proyección refleja adecuadamente la información disponible al momento de la elaboración de la Rendición de Cuentas”, sostuvo el documento.

La cartera también defendió sus perspectivas sobre la inversión privada, un componente clave de la recuperación económica prevista para los próximos años. Como respaldo, destacó que en 2025 se presentaron ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) 2.368 proyectos por US$ 14.641 millones, lo que implicó un aumento de 50% en el monto de inversión y de 12% en la cantidad de proyectos respecto al año anterior. A eso sumó el dinamismo registrado durante el primer semestre de 2026 (se alcanzaron un total de 1.124 iniciativas por un monto de US$ 3.091 millones) y la expectativa de nuevos proyectos vinculados a energías renovables y centros de datos.

Otra parte de la respuesta estuvo dedicada a la institucionalidad fiscal. El ministerio valoró que el CFA reconociera la importancia del decreto reglamentario de la nueva regla fiscal dual y que considerara incorporadas varias de sus recomendaciones, especialmente los mecanismos de corrección obligatorios frente a eventuales desvíos de las metas fiscales.

Sin embargo, rechazó una de las sugerencias del organismo asesor. El CFA había planteado la posibilidad de impedir incrementos de gastos discrecionales en caso de que se superara el ancla de deuda establecida en la regla fiscal. Para el MEF, una disposición de ese tipo sería incompatible con el marco jurídico vigente.

“Incorporar esta cuestión excedería la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo”, argumentó la cartera, que además sostuvo que la asignación presupuestaria es una competencia exclusiva del Parlamento y que no puede ser condicionada mediante un decreto. Según el ministerio, incluir esa restricción sería “ilegal” porque implicaría “invadir competencias reservadas al Poder Legislativo".

Fachada del Palacio Legislativo en dia de lluvia en el barrio Aguada de la ciudad de Montevideo, edificio sede del Parlamento Uruguayo, tormenta, invierno, estado del tiempo, clima, ND 20250902, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En relación con la trayectoria de la deuda pública, el documento utilizó como respaldo uno de los ejercicios elaborados por el propio CFA. El ministerio destacó que, incluso bajo los supuestos de crecimiento manejados por el Comité de Expertos, la deuda neta alcanzaría 63,5% del PIB en 2029, por debajo del ancla de 65% fijada en la nueva regla fiscal.

“Esto confirma que el marco fiscal vigente cuenta con capacidad de absorber desvíos de esa magnitud sin comprometer la sostenibilidad de la deuda”, afirmó el MEF.

La respuesta también abordó las observaciones realizadas por el CFA sobre algunas propuestas surgidas del Diálogo Social en materia previsional.

En ese punto, el ministerio coincidió con la necesidad de que cualquier cambio en las condiciones de retiro anticipado cuente con estudios actuariales y fuentes permanentes de financiamiento identificadas. No obstante, señaló que las iniciativas aún se encuentran en etapa de elaboración y que los análisis técnicos serán incorporados antes de una eventual presentación al Parlamento.