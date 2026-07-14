Startup uruguaya TripWip captó US$ 4,2 millones de inversión y expandirá su operación en México y Argentina

La plataforma uruguaya TripWip, que permite alquilar autos entre particulares, acaba de concretar una inversión de US$ 4,2 millones.

En la ronda semilla participaron fondos e inversores de la talla de Latin Leap, CrossBoundary, Yango Ventures, Promotora Social de México, OEMs (fabricantes de partes) regionales de Toyota, Kia y otras marcas, Satrack Ventures, Epic Angels y Angel Hub. Además, se sumaron fundadores y operadores de clase mundial de compañías icónicas de la región como Kavak, dLocal, Uber, PedidosYa y Rappi, sumado a otros ángeles de la región.

La empresa, creada en 2023 por Juan Manuel Pancic (CEO) y Juan Andrés Vico (CTO), ya opera en México, Argentina y Uruguay — con foco en la ciudad de México, Cancún y Playa del Carmen; Buenos Aires; y Montevideo, Canelones y Punta del Este— y buscará multiplicar por seis la actividad en los dos primeros, comentó Pancic. En concretó, el dinero se destinará a marketing y growth, a la apertura de nuevas ciudades como Mendoza, Bariloche, Monterrey y Los Cabos, además de seguir invirtiendo en tecnología e inteligencia artificial. En paralelo, adelantó que están evaluando desarrollar nuevas líneas de negocio.

Además del capital, Pancic destacó que los inversores que se sumaron aportarán valor agregado en múltiples frentes, "desde oportunidades en fintech y payments, hasta conocimiento profundo en la construcción de marketplaces, movilidad y la industria automotriz".

Socios. Juan Andrés Vico (CTO y Juan Manuel Pancic (CEO) y sumarán operaciones en Mendoza, Bariloche, Monterrey y Los Cabos, además de evaluar nuevas líneas de negocio. Foto: Gentileza TripWip

Actualmente, la operación de TripWip se maneja con un equipo propio de 20 personas y la proyección es duplicar el tamaño del equipo durante el próximo año.

Digital y escalable

TripWip conecta a dueños de autos particulares con personas que necesitan alquilar un vehículo, y con ello, "que los propietarios generen ingresos con un activo subutilizado y a los segundos acceder a una alternativa más flexible, económica y personalizada que el rent-a-car tradicional, todo a través de una experiencia 100% digital de principio a fin. Más de 3.000 personas ya publicaron su auto en TripWip y generaron ingresos adicionales con un activo que antes permanecía inactivo la mayor parte del tiempo", explicó.

Desde su lanzamiento, ya superó los 150.000 usuarios registrados en sus tres mercados, concretó más de 60.000 días de alquiler y posee más de 3.000 autos publicados en la plataforma. Asimismo, además de los anfitriones particulares, la plataforma sumó rentadoras pequeñas y medianas de la región.

La compañía creció 4 veces año contra año y ofrece alquileres con tarifas hasta 40% más económicas que las de un método tradicional.

"Esta ronda llega en un momento en el que no solo crecimos en tracción, sino en madurez como negocio. TripWip demuestra que en LATAM se puede construir un negocio disruptivo, una plataforma sin fricciones, sin papeleo, totalmente centrada en la experiencia del usuario", concluyó el CEO de TripWip.