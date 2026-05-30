Finales de la LUB: confirmado el calendario, con entradas y canchas de dos partidos aún por definir

Luego de la reunión entre representantes de Aguada y Peñarol, con autoridades de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), se aprobó el calendario de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), pero aún restan varios detalles por definir.

Lo que es confirmado es que la definición del torneo comenzará el miércoles 3 de junio en el Antel Arena, pero la interrogante pasa por los siguientes juegos. Fuentes confirmaron a Ovación, que si bien la intención de la FUBB era llevar los juegos 2 y 3 al interior —por la no disponibilidad del Antel Arena— no se llegó a un acuerdo entre rojiverdes y aurinegros.

Existió la intención de que dichos partidos se jueguen en cancha de los clubes. Por el formato del torneo, al Estadio Propio Aguatero le correspondería recibir el juego 2 y al Palacio Peñarol el 3. Sin embargo, el Mirasol, que terminó mejor clasificado en fase reguar, no entiende justo que la primera localía sea para Aguada.

Debido a que no se resolvió en que escenarios disputar los segundos y terceros partidos, tampoco se llegó a un acuerdo por el precio de las entradas, por lo que el hincha deberá seguir esperando por el acuerdo. En los próximos días además se llevarán a cabo reuniones con representantes del Ministerio del Interior, para definir detalles de los operativos, y con Tenfield, para confirmar horarios de los encuentros y otros detalles.

Además del primer juego, se definieron las fechas de los otros seis. El segundo será el martes 9, el tercero el viernes 12, en escenarios a confirmar, mientras que a partir del cuarto punto las finales volverán al Antel Arena. El juego 4 será el martes 16 y de ser necesarios, el quinto irá el viernes 19, el sexto el lunes 22 y el séptimo el jueves 25.

El equipo que logre obtener cuatro triunfos será coronado como el campeón de la temporada 2025-26.