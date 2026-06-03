Peñarol 51-47 Aguada en vivo: el Carbonero lidera con buenos porcentajes y dominio en el rebote ofensivo

Peñarol y Aguada abren las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Antel Arena, a partir de las 21:15 horas. Ambos reeditarán la definición de la temporada 2024-25, donde el rojiverde alzó el trofeo luego de imponerse por 4-1. Arbitrarán Andrés Laulhe, Gonzalo Salgueiro y Enrique Ferreira.

El juego 1 lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Aguada impuso su plan defensivo en el inicio, no permitió a su rival ser vertical ni elevar el ritmo, forzándolo a tirar de tres. Peñarol empezó a entonarse cuando Nicola Pomoli pudo empujar el balón en cancha a abierta y el banco de suplentes le aportó triples. Emiliano Serres sumó sus tiros abiertos para que el Carbonero liderada 27-22 el primer chico.

El aurinegro sostuvo su dominio reboteando en el aro rival, cuando parecía que el rojiverde podía llegar a tener ventaja en ese sector, incluso en ese lapso Leandro Taboada combinó muchos minutos a Luis Santos y Agustín Zuvich. El Aguatero intentó cambiar el buen momento aurinegro en zona y logró recortar rápido a tres con corridas de cancha. Gabriel Jaú aportó con su juego de piernas puntos ante el sistema defensivo, pero la sociedad entre Santiago Vidal y Luis Santos le dio unidades al de la Avenida San Martín que se mantuvo compitiendo.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

Aguada, que viene de eliminar a Nacional por 3-1 y con un alargue en sus espaldas, también llegó en un gran tono a la postemporada, pese a cortar a su entrenador previo a iniciar los playoffs. Leandro Taboada —que estuvo como asistente y ya había tenido un interinato— asumió como entrenador en jefe y el equipo ganó mayor intensidad. Pasó de promediar casi 100 puntos en contra en los últimos juegos de Diego Vadell, a tener en el costado defensivo un aspecto fundamental en las series frente a Hebraica Macabi y Nacional.

Más allá de que el Carbonero llega con mejor pie, con 10 triunfos consecutivos, estableció un tono defensivo muy alto y engranó perfectamente al brasileño Gabriel Jaú, la baja de Santiago Vescovi —que por una fractura de pómulo se perderá toda la serie— encendió interrogantes de como el Mirasol podría reponerse y reajustar el equipo.