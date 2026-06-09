Peñarol 28-23 Aguada en vivo: el Carbonero arranca liderando con un encendido Norris Cole y puntos de corrida

Las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol continúan en el Palacio a partir de las 21:15 horas. Peñarol busca estirar la ventaja frente a su gente, en un recinto donde ya supo vencer a Aguada las dos veces que lo enfrentó. Arbitran Julio Dutra, Diego Ortiz y Valentina Dorrego.

El segundo punto de las finales lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Más allá de la paridad inicial, fue Peñarol quien tomó las riendas del partido, estuvo certero a distancia frente a un Aguada que dependió de los porcentajes tras descargas. Norris Cole fue quien le aportó verticalidad a un equipo que además se hizo fuerte atrás defendiendo línea de pase y corriendo. Jordan Williams fue prácticamente la ilusión de Aguada de mantenerse en juego, generándose sus puntos.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Carbonero se impuso por 99-82 en el primer partido donde logró imponer su identidad desde su tono defensivo y tuvo en Skyler Hogan a su factor X. El ex Hebraica Macabi aprovechó los espacios que le quedaron y estuvo sumamente efectivo con el triple en transición. Leandro García Morales tuvo el gran mérito de ajustar sobre las virtudes de su rival durante el partido y sobre todo tuvo mucho éxito en la defensa de Donald Sims y el pick and roll entre Santiago Vidal y Luis Santos.

Para el rojiverde será importante explotar la ventaja en el bajo donde no fue consistente en la toma de los rebotes en su propio aro. Postear al dominicano puede ser una opción para el equipo de Leandro Taboada que además no mostró el tono que tuvo en las dos series anteriores.