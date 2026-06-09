Otra sanción para Aguada: arrancará la LUB 2026-27 con puntaje negativo y su gente podrá estar en las finales

El Tribunal de Penas volvió a castigar a Aguada, luego de la denuncia que recibió en la última semifinal frente a Nacional. La terna compuesta por Alejandro Sánchez Varela, Diego Ortiz y Martín Fernández tuvo que detener el partido en tres ocasiones y sobre el final se produjeron incidentes. Se determinó la quita de dos puntos para la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 y una multa de 10.000 UI.

La denuncia por parte de los árbitros se centró en hinchas que ocuparon durante el segundo tiempo el pasillo detrás del aro al que atacó el tricolor. "Agitaron una bandera con objetivo de distraer al rival en los tiros libres", arrojaron "un hielo a la cancha" y que los que entraron en la parte baja se situaron "casi en el terreno de juego", expresó el cuerpo arbitral en la planilla oficial de partido. A su vez agregaron que solicitaron la "asistencia de la guardia privada de Aguada y los mismos hicieron el esfuerzo de detener las inconductas, aunque por momentos se vieron superados por las situaciones".

Los funcionarios de la Federación Uruguaya de Básquetbol habían denunciado además que una vez terminado el partido se produjeron incidentes en la evacuación de la delegación de Nacional. Si bien hubo una rápida intervención de la seguridad privada e incluso de la policía, en uno de los videos que se viralizaron a través de redes sociales se apreció un golpe de puño sobre un integrante de la delegación tricolor. Según supo Ovación el agresor no pudo ser identificado, lo que pudo haber agravado la sanción para el rojiverde, que igualmente se determinó por el artículo 114 (agresión) del Código Disciplinario Deportivo.

Recordar que Aguada ya había recibido para el presente torneo tres quitas de dos puntos, una por incidentes en la última final frente a Nacional del año pasado, otra por un salivazo a un árbitro en su partido frente a Larre Borges en el Romeo Schinca y otra por lanzar un encendedor en su partido frente al tricolor por la Liguilla. Para la próxima edición de la LUB el rojiverde comenzará en la penúltima posición, una unidad por encima de Larrañaga, que a raíz de la sanción que recibió en el partido frente a Colón en los cuartos de final de la Liga de Ascenso 2025, en la que obtuvo la promoción, fue penado con una quita de tres puntos.

Lo positivo para el Aguatero es que su público no recibió sanción que hubiese tenido que cumplir en las finales donde oficiara como local.