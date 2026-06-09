Peñarol vs. Aguada por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: entradas, hora y dónde ver

Peñarol y Aguada se vuelven a enfrentar este martes por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en esta oportunidad en la cancha del aurinegro: desde las 21:15 horas, los equipos de Leandro García Morales y Leandro Taboada juegan en el Palacio Peñarol. La serie está 1-0 a favor del Manya y tiene la oportunidad de dar un golpe importante si gana en su casa.

Pese a las bajas sensibles de Santiago Vescovi —por muchos considerado el mejor jugador de la temporada— por su fractura de pómulo durante la última semifinal frente a Defensor Sporting y de Andrés Ibargüen, el Carbonero pudo imponer condiciones en la primera fina disputada el pasado miércoles en el Antel Arena, donde ganó por 17 puntos: 99-82.

La gran figura de esa noche fue el norteamericano Skyler Hogan, que se despachó con 33 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, con un 66% de eficacia en lanzamientos de campo y 5/7 triples (71%).

Pero fue en general un gran partido del conjunto aurinegro en todas las líneas: Emiliano Serres convirtió puntos importantes en momentos bisagra del partido y terminó con un doble-doble de 16 puntos (75% de eficacia) y 10 rebotes capturados.

Luis Santos defendido por Martín Rojas en la primera final entre Peñarol y Aguada. Foto: Ignacio Sánchez.

Los mismos puntos anotó el norteamericano Norris Cole, ex Miami Heat de la NBA, y 17 metió el brasileño Gabriel Galvanini, remplazo de Ibargüen que si bien aporta menos roce que el colombiano en la pintura, hizo notar su estatura en el poste bajo y se animó a tirar desde el perímetro (metió 1/3 triples).

Por el lado aguatero fue Santiago Vidal el que más brilló con 19 puntos (80% de eficacia) y nueve asistencias, destacando en momentos clave del partido cuando Aguada más necesitaba sumar.

Por otro lado y aunque sumó 20 puntos, no fue la mejor noche de Donald Sims, el jugador más diferencial desde hace años en el conjunto rojiverde que en una noche de inspiración puede volcar la balanza a favor de su equipo, como lo ha hecho innumerables ocasiones.

El Palacio Peñarol en el segundo clásico de la temporada 25-26, entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Venta de entradas para la 2ª final en el Palacio Peñarol

Las entradas para la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Palacio Cr. Gastón Guelfi ya están a la venta y se pueden adquirir a través de Tickantel.

Los socios Camiseta, Platinum, Oro pueden canjear sus entradas sin costo tanto para la tribuna, como para la platea baja, mientras que los socios Oro y Carbón, y los socios de Peñarol, podrán adquirir sus tickets con descuento. Para tribuna el valor es de $450 y para la platea baja $850. La generales tienen un precio de $600 y $1250 respectivamente.

La tercera final será el próximo viernes 12 en el gimnasio de la Av. San Martín, cancha de Aguada y al igual que la segunda, solo con público local. Mientras que los siguientes que sean necesarios se jugarán todos en el Antel Arena.

Peñarol celebra su triunfo en la primera final frente a Aguada, en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

Hora y dónde ver la primera final de la LUB

El juego 2 entre Peñarol y Aguada comenzará a las 21:15 horas y lo pasará VTV Plus, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium.

Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.