Las finales de la LUB continuarán en el Palacio y ya están las entradas a la venta: precio y dónde comprar

Luego de muchas idas y vueltas se decidió que Peñarol y Aguada finalmente disputarán la segunda y tercera final en sus escenarios. El Palacio recibirá el juego 2 el 9 de junio, y el Estadio Propio Aguatero el tercero el 12.

El Carbonero ya sacó las entradas para el partido en el que oficiará como local, que están disponibles a través de TickAntel. Los socios basket tendrán prioridad hasta el sábado hasta las 18 horas, cuando saldrá la venta al público en general.

Los socios Camiseta, Platinum, Oro canjearán sus entradas sin costo tanto para la tribuna, como para la platea baja, mientras que los socios Oro y Carbón, y los socios CAP, podrán adquirir sus tickets con descuento. Para tribuna el valor será de $450 y para la platea baja $850. La generales tienen un precio de $600 y $1250 respectivamente.

🎫 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗗𝗔: https://t.co/RZbkxGiflt



Ya se encuentran disponibles en Tickantel las entradas para el Juego 2 de las Finales, este martes en el Palacio Peñarol.



Los Socios Basket (Camiseta, Platinum, Oro y Oro y Carbón) cuentan con 24 horas de prioridad… pic.twitter.com/yAsXh208my — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) June 5, 2026

Si bien la intención de Tenfield —quien tenía la última palabra para fijar escenarios— era jugar en cancha neutral, terminó cediendo ante el pedido de los finalistas, que el viernes firmaron el acuerdo en una reunión que se dio en la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). Primó la lógica, las finales irán a dos canchas con muy buena capacidad y se definirán en territorio neutral con las dos hinchadas en cancha.

Recordar que en las finales que ambos protagonizaron en 2024 los cuatro primeros partidos se jugaron en los clubes, donde Aguada se impuso en los dos primeros partidos, cayó en el tercero en el Palacio y se puso match point en el cuarto luego de volver a festejar en su escenario, para después celebrar el trofeo la primera vez que se vieron las caras en el Antel Arena.

La propuesta de Tenfield había sido inicialmente jugar dos partidos en el interior, donde se habían barajado diversas opciones e incluso se llegó a un acuerdo con el Campus de Maldonado para disputar los encuentros del 9 y 12 de junio.

Al Aguada desechar dicha opción, se buscó llevar dichos partidos a canchas neutrales de Montevideo, Malvín y Biguá parecían ser las opciones definitivas. Pero la principal intención de los finalistas terminó primando.

A partir del cuarto punto —que se jugará el 16— la definición volverá al Antel Arena. Los juegos 5, 6 y 7 —de ser necesarios— están fijados para el 19, 22 y 25 respectivamente.