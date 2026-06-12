Aguada vs. Peñarol en vivo: el Carbonero buscará ponerse a un triunfo del título visitando al rojiverde
El Estadio Propio Aguatero recibirá el tercer punto de la serie, un recinto donde el Mirasol no pudo ganar en la temporada. La serie la lidera el equipo de Leandro García Morales 2-0.
Aguada recibirá en el Estadio Propio la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol a partir de las 21:15 horas, en busca de descontar la diferencia de 0-2 que consiguió Peñarol en el Antel Arena y el Palacio. Arbitrarán Julio Dutra, Andrés Laulhue y Carlos Romero.
El encuentro lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.
El aurinegro se impuso con contundencia en el Antel Arena, 99-82 y si bien en el Palacio obtuvo el punto con una diferencia más corta (89-84) volvió a tener varios pasajes de dominio en el juego, sobre todo desde la defensa y repartiendo el protagonismo en ofensiva, más allá de que Norris Cole lo rescató cuando el equipo no podía generar y Aguada lo llevaba parejo.
En la serie el Carbonero se ha impuesto desde un altísimo tono defensivo, en partidos donde ha ido de menos a más y corrigiendo las distintas virtudes que ha tenido el Aguatero. La principal zona de dominio para el equipo de Leandro García Morales ha sido la pintura, ha dominado el rebote ofensivo y sobre todo pudo controlar a Luis Santos, quien en la previa se manejaba que podía ser la principal arma de dominio rojiverde. Para esto último Martín Rojas y Gabriel Jaú han jugado un rol fundamental y fueron armas importantes para ayudar o cambiar sobre los perimetrales.
Si bien Aguada tuvo virtudes a lo largo de la serie no pudo ser consistente. Más allá de que su goleo siempre fue alto Donald Sims no ha jugado tan cómodo y Santiago Vidal no ha podido ser la manija del equipo, más allá de algunos pasajes en el pick and roll con Santos o cuando generó descargas para los tiros de tres puntos.
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