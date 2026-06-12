Aguada vs. Peñarol en vivo: el Carbonero buscará ponerse a un triunfo del título visitando al rojiverde

Aguada recibirá en el Estadio Propio la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol a partir de las 21:15 horas, en busca de descontar la diferencia de 0-2 que consiguió Peñarol en el Antel Arena y el Palacio. Arbitrarán Julio Dutra, Andrés Laulhue y Carlos Romero.

El encuentro lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

El aurinegro se impuso con contundencia en el Antel Arena, 99-82 y si bien en el Palacio obtuvo el punto con una diferencia más corta (89-84) volvió a tener varios pasajes de dominio en el juego, sobre todo desde la defensa y repartiendo el protagonismo en ofensiva, más allá de que Norris Cole lo rescató cuando el equipo no podía generar y Aguada lo llevaba parejo.

En la serie el Carbonero se ha impuesto desde un altísimo tono defensivo, en partidos donde ha ido de menos a más y corrigiendo las distintas virtudes que ha tenido el Aguatero. La principal zona de dominio para el equipo de Leandro García Morales ha sido la pintura, ha dominado el rebote ofensivo y sobre todo pudo controlar a Luis Santos, quien en la previa se manejaba que podía ser la principal arma de dominio rojiverde. Para esto último Martín Rojas y Gabriel Jaú han jugado un rol fundamental y fueron armas importantes para ayudar o cambiar sobre los perimetrales.

Si bien Aguada tuvo virtudes a lo largo de la serie no pudo ser consistente. Más allá de que su goleo siempre fue alto Donald Sims no ha jugado tan cómodo y Santiago Vidal no ha podido ser la manija del equipo, más allá de algunos pasajes en el pick and roll con Santos o cuando generó descargas para los tiros de tres puntos.

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