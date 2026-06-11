La estadística súper favorable que ilusiona a Peñarol y las excepciones a las que Aguada se aferra

Peñarol se puso 2-0 en las finales frente a Aguada y quedó a dos puntos de ser campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El torneo que tuvo su primera edición en 2003 ha disputado más de 100 series de play-in y playoffs que marcan una estadística inmensamente favorable para los equipos que comenzaron ganando por dos puntos.

El Mirasol se convirtió en el equipo 93 en tomar dicha ventaja en series al mejor de cinco o siete. De estos casos, el 93% de los equipos logró cerrar a su favor el enfrentamiento, habiendo solo seis excepciones a la regla, con la particularidad que la mitad de los casos se dieron en la pasada edición del torneo.

De dichas series la más recordada se dio en las últimas finales, cuando Aguada comenzó 3-1 frente a Nacional y terminó cayendo por 4-3. Pero el rojiverde también tuvo un antecedente positivo en la ronda anterior, cuando levantó un 0-2 frente a Malvín y se impuso 3-2.

El rojiverde consiguió por primera vez dicho logro en su séptimo intento, con la particularidad que esta es la cuarta vez que se ve dos abajo en finales. En la primera perdió frente a Trouville 3-0 (2005) y en las siguientes pudo remontar, pero igualmente terminó cayendo. En 2017 comenzó 1-3 ante Hebraica Macabi y cayó 4-3, mientras que al año siguiente respondió tras un 0-2, pero también fue superado en siete partidos por Malvín. Los otros dos antecedentes fueron en semifinales y en ambas se fue barrido, frente a Paysandú en 2005 y ante Peñarol en 2022.

El Carbonero es la sexta vez que comienza ganando 2-0, con un registro de cuatro triunfos y una derrota. La caída se dio en la recordada llave ante Defensor Sporting del año pasado en cuartos, mientras que a favor tuvo dos este año, ante Urunday Universitario y el propio Fusionado, en 2024 dejó por el camino a Trouville y la otra fue la ya mencionada ante Aguada, todas ellas terminaron con barrida.

Las seis series que se remontaron tras dos puntos de desventaja

Cuartos de final 2013 - Unión Atlética (1) vs. Bohemios (8): 79-56, 91-70, 78-83, 60-65, 54-72.

Play-in 2015 - Bohemios (8) vs. Larre Borges (9): 98-79, 80-100, 67-81, 83-99. El mejor posicionado comenzó ganando la serie 1-0.

Cuartos de final 2019 - Trouville (3) vs. Urunday Universitario (6): 71-66, 75-71, 75-76, 64-70, 60-74.

Cuartos de final 2025 - Peñarol (4) vs. Defensor Sporting (5): 76-71, 78-73, 76-95, 93-96, 78-84.

Semifinales 2025 - Aguada (2) vs. Malvín (3): 96-99, 83-87, 93-80, 83-76, 111-99.