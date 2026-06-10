Aguada sacó las entradas para la tercera final: cronograma de venta, precios y dónde comprarlas

Aguada comenzó su operativa de venta de entradas en la mañana del miércoles para la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en las que pierde 0-2 con Peñarol. El rojiverde —que no pierde hace cinco partidos con el aurinegro en su escenario— buscará hacer fuerte el Estadio Propio Aguatero donde solo supo ganarle Nacional esta temporada.

La compra de ingresos ya está disponible a través de TickAntel para palquistas, abonados y quienes adquirieron su lugar en tribunas numeradas. Además los socios pueden conseguir sus ingresos junto a una entrada general, solo para la tribuna principal.

A partir del jueves a las 8:00 horas se extenderá la disponibilidad de ingresos para los socios que podrán adquirir entradas para las plateas baja y local; y para la tribuna numerada. Por su parte, los entradas para público en general estarán disponibles a partir del viernes a las 8:00.

En cuanto a costos, el precio para los socios es de $450 para la tribuna principal, $650 para la tribuna numerada, mientras que las plateas baja y local se adquieren a un valor de $850. El precio para el público en general será de $650, $850 y $1250 respectivamente. Menores de 11 años ingresan gratis.

Quienes posean entradas para la tribuna principal ingresarán por la calle Marmarajá, mientras que los que posean plateas entrarán por la Avenida San Martín. El público de Peñarol no podrá asistir al partido.

Una fortaleza para Aguada

En su escenario Aguada solo perdió tres partidos en la temporada, de 19 disputados, todos frente a Nacional.

Frente a Peñarol hace cinco partidos que no pierde. Desde el retorno del Carbonero a primera se enfrentaron 10 veces, donde se registraron siete triunfos rojiverdes y tres aurinegros.

Cómo siguen las finales

La definición volverá a mudarse al Antel Arena a partir del martes 16 y de ser necesarios habrá tres partidos más en el predio del ex Cilindro Municipal, el viernes 19, lunes 22 y jueves 25.