Bombazo: Joaquín Rodríguez, ex Aguada, jugará las finales de la LUB con Peñarol en reemplazo de Norris Cole

Peñarol ya tiene el reemplazante de Norris Cole, que por un desgarro no podrá terminar la Liga Uruguaya de Básquetbol con el equipo. El Carbonero que sufrió la arremetida de Aguada en la serie, quien la igualó 2-2, fue por un formado en el club rojiverde: Joaquín Rodríguez.

El jugador de la selección llega desde el Zaragoza de España, equipo que se salvó del descenso en la última pelota. El uruguayo promedió en la temporada 8,3 puntos y 2,6 asistencias en 20,5 minutos por partido en el club con quien finalizó su contrato. Este último punto fue uno de las facilidades que tuvo el Mirasol para acordar la llegada del jugador. Pica la Naranja (Radio Universal) anunció la llegada y fue confirmada por fuentes del club a Ovación.

Asimismo, otro punto a favor es que el jugador de 27 años ya estaba en Uruguay de cara a la próxima ventana del clasificatorio a la Copa del Mundo 2027, que se disputará en Qatar, ya que integra la selección de Uruguay que conduce Gerardo Jauri. La Celeste juega el 2 de julio ante Argentina y el 5 de julio ante Cuba, ambos partidos en Uruguay.

Así, Peñarol terminará la Liga Uruguaya con cinco jugadores de selección en su plantel: Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas y ahora Joaquín Rodríguez.

Anteriormente Peñarol había ido por José Vildoza, jugador de Boca Juniors pero que la última temporada defendió al Girona en la Liga ACB de España. Pero según informó Básquetbol de Primera (El Espectador Deportes), el Manya no llegó a un acuerdo con el Xeneize por un seguro médico que exigía el club argentino.

Cabe recordar que por ser campeón de la Basketball Champions League Americas el club argentino jugará la Copa Intercontinental en tres meses por lo que trató de blindar al jugador que es llamado a ser su gran figura.

Que Joaquín Rodríguez no tenga contrato fue ideal para facilitar la llegada del jugador que jugó con Aguada hasta 2019. El rojiverde lo reclutó desde Remeros de Mercedes y jugó ahí desde 2017 hasta que partió hacia Estudiantes de Concordia. Luego pasó rápidamente a Obras Sanitarias y en 2023 pegó el saltó a España.

Desde muy joven Joaquín Rodríguez integró la selección e incluso fue parte de la Clasificatoria al Mundial de 2019, donde Uruguay quedó a una pelota de vencer a Puerto Rico y meterese en la Copa del Mundo.

Ahora tendrá la difícil tarea de reemplazar a Norris Cole, quien fue líder del equipo ante la ausencia de Santiago Vescovi y que en el segundo partido no pudo retornar del segundo cuarto en adelante. El mercedario debutará en el quinto punto de la serie donde Peñarol buscará romper la paridad y quedar a un partido de ganar su primer título en primera luego de que se volviera a afiliar a la FUBB.