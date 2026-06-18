Federico Pereiras y las claves de Aguada para remontar la final ante Peñarol por Liga Uruguaya: "Un plan largo"

Aguada lo consiguió: remontó la serie ante Peñarol para que esté 2-2 en busca de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.

Una de las figuras de la noche del cuarto partido final, del martes en el Antel Arena, fue Federico Pereiras, quien destacó algunos elementos fundamentales.

“Tenemos un plan largo”, inició Pereiras en un mano a mano con Ovación. “Creo que lo hicimos bien y sobre todo en la defensa, en el rebote; eran los ítems que teníamos que mejorar”, añadió.

Pereiras convirtió 22 puntos en el triunfo del equipo aguatero sobre el Mirasol por 92-81. Además, tuvo la “muñeca caliente” ya que anotó seis de los nueve triples que lanzó en el Antel Arena.

Bajo ese mismo aspecto, Pereiras se refirió al cariño que le brinda el hincha de Aguada por los años que lleva en el club y sus buenos rendimientos. “La verdad que es lo más disfrutable de todo en estas instancias”, remarcó con felicidad.

“En lo personal lo disfruto mucho por rendir, por darle a la gente todo el cariño que me dan en el día a día, así que muy contento”, manifestó uno de los referentes del club de la Avenida San Martín.

El rebote ofensivo de Peñarol

Luis Santos defendido por Gabriel Jaú en la cuarta final entre Aguada y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Al momento de analizar de forma detallada uno de los ítems que pulió el elenco de Leandro Taboada fue el de controlar el rebote ofensivo del conjunto carbonero.

“Era lo que teníamos que mejorar, porque nos estaban dominando”, afirmó Pereiras. Para conseguir eso, destacó la labor del extranjero Luis Santos y otro jugador más como Agustín Zuvich.

“Creo que es nuestro jugador más fuerte (Santos) y también desde ese lugar estuvo Agus (Zuvich), por lo que creo que hicieron un trabajo magnífico”, apuntó Pereiras.

Ya con la serie empatada, comienza a disputarse otra llave final en busca del nuevo campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El quinto partido entre el aguatero y el elenco de Leandro García Morales se llevará a cabo mañana en el Antel Arena, a la hora 21:15, y podrá marcar el destino de esta definición apasionante.