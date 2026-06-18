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El País Ovación Mundial

Uzbekistán 0-0 Colombia en vivo: los Cafeteros vuelven al Mundial tras ocho años y quieren hacerlo con victoria

Los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el Grupo K donde a primera hora igualaron 1-1 República Democrática del Congo ante Portugal en Houston.

El País
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17/06/2026, 22:30
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Hincha de Colombia en el Estadio de México.
Hincha de Colombia en el Estadio de México.
Foto: AFP.

Uzbekistán se mide ante Colombia, desde la hora 23:00, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El elenco Cafetero vuelve a jugar una Copa del Mundo tras ocho años y querrá hacerlo con una victoria.

Los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el Grupo K donde a primera hora igualaron 1-1 República Democrática del Congo ante Portugal en Houston.

Portugal 1-1 Congo por el Mundial 2026: histórico empate de los africanos ante una de las candidatas al título

Primer tiempo

En los primeros 20 minutos Colombia no pudo generar una situación propicia de peligro sobre el arco de Utkir Yusupov. En tanto que el elenco asiático apostó a su plan de esperar en el fondo y salir en velocidad para poder ofender a su adversario.

Uzbekistán 0-0 Colombia

Hora: 23:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: Estadio Ciudad de México.
Árbitro: Anthony Taylor (ENG).
Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn (ENG).
Cuarto: Juan Calderón (CRI).
VAR: Ivan Bebek (CRO) y Jarred Gillett (ENG).

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev; Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Amarillas: 7' Johan Mojica (C).

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