Uzbekistán 0-0 Colombia en vivo: los Cafeteros vuelven al Mundial tras ocho años y quieren hacerlo con victoria
Los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el Grupo K donde a primera hora igualaron 1-1 República Democrática del Congo ante Portugal en Houston.
Uzbekistán se mide ante Colombia, desde la hora 23:00, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El elenco Cafetero vuelve a jugar una Copa del Mundo tras ocho años y querrá hacerlo con una victoria.
Los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el Grupo K donde a primera hora igualaron 1-1 República Democrática del Congo ante Portugal en Houston.
Primer tiempo
En los primeros 20 minutos Colombia no pudo generar una situación propicia de peligro sobre el arco de Utkir Yusupov. En tanto que el elenco asiático apostó a su plan de esperar en el fondo y salir en velocidad para poder ofender a su adversario.
Uzbekistán 0-0 Colombia
Hora: 23:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: Estadio Ciudad de México.
Árbitro: Anthony Taylor (ENG).
Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn (ENG).
Cuarto: Juan Calderón (CRI).
VAR: Ivan Bebek (CRO) y Jarred Gillett (ENG).
Uzbekistán: Utkir Yusupov; Rustam Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev; Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Amarillas: 7' Johan Mojica (C).
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