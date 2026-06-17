Ghana 0-0 Panamá en vivo por el Mundial 2026: duelo decisivo antes de enfrentar a las potencias del grupo L

Panamá y Ghana debutan este miércoles en el Mundial 2026 en un partido que puede marcar el destino de ambas en el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia, y que aparece como una oportunidad casi obligatoria para sumar antes de afrontar a los dos grandes favoritos de la zona.

El balón empieza a rodar a las 20:00 horas (de Uruguay) en el Estadio de Toronto (Canadá) y se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Primer tiempo

Aunque las apuestas establecían como favorito a la selección de Ghana, fueron los panameños quienes salieron más decididos a buscar el arco rival en el inicio del partido y tuvieron la primera chance clara de gol a los 2' de juego. Un viejo conocido del fútbol uruguayo como lo es Cecilio Waterman le pegó de volea desde el borde del área, con rosca, pero el arquero ghanés Lawrence Ati Zigi reaccionó rápido y la sacó del ángulo con un doble manotazo.

Ghana - Panamá

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki William, Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Día: miércoles 17 de junio

Hora: 20:00

Estadio: Toronto

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Glen Nyberg (SUE).

Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (SUE).

VAR: Bram Van Driessche (BEL), Marco Di Bello (ITA), Bastian Dankert (GER).

