Portugal 1-0 Congo por el Mundial 2026: los Lusos ganan desde temprano con un cabezazo de Joao Neves

Cristiano Ronaldo vuelve a ser el gran protagonista de Portugal en una nueva Copa del Mundo. El delantero de 41 años es titular en el estreno ante Congo y disputa su sexto Mundial, una marca inédita que comparte únicamente con Lionel Messi y Guillermo Ochoa.

El astro portugués afronta, además, la que probablemente sea la última oportunidad de conquistar el único gran título que todavía le falta en su extraordinaria carrera.

El partido también puede dejar nuevos hitos para el capitán luso. Si logra convertir ante los africanos, Cristiano se transformará en el primer futbolista de la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Hasta ahora, el atacante anotó en los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, acumulando ocho goles en 22 encuentros mundialistas.

Portugal llega al certamen con una de las plantillas más poderosas de Europa. Bajo la conducción de Roberto Martínez, combina la experiencia de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva con el talento emergente de futbolistas como Vitinha, João Neves y Nuno Mendes.

La selección portuguesa aparece entre las candidatas a pelear por el título y sabe que un triunfo en el debut puede marcar el rumbo de su participación.

Por su parte, la República Democrática del Congo vive un momento histórico. La selección africana regresa a un Mundial por primera vez desde 1974 y afronta apenas su segunda participación en la máxima cita del fútbol.

Clasificó tras superar la repesca intercontinental y cuenta con jugadores de experiencia europea como Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa y Cédric Bakambu, con la ilusión de dar uno de los grandes golpes de la fase de grupos.

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán, que se enfrentarán más tarde.

Primer tiempo:

Desde temprano ya se puso en ventaja Portugal, a los 5 minutos un gran cabezazo de Joao Neves abrió la cuenta para los Lusos en Houston.

Congo entendiendo las diferencias de planteles, salió a hacer su partido, defenderse con sus futbolistas replegados en su propia área intentando sorprender de contragolpe.

Luego del gol de Portugal el encuentro se volvió más parejo sin tantas llegadas de los Lusos y con algun acercamiento del combinado africano.