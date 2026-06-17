Dónde queda Cabo Verde y cómo es el país de 10 islas que juega en el Mundial 2026

Una de las grandes sorpresas en la primera fecha del Mundial 2026 ha sido Cabo Verde, la pequeña nación africana que, contra todo pronóstico, le robó un empate por 0-0 en el debut a la España campeona de Europa y favorita a quedarse con la copa. En ese partido, el arquero caboverdiano Josimar Dias, más conocido como Vozinha, quien tiene 40 años, saltó a la fama por su actuación superlativa ante los españoles.

Esta es la primera vez que el país isleño disputa una Copa del Mundo, y probablemente sea la primera vez que muchas personas hayan escuchado hablar de él. Debido a ello, desde su novedoso debut en el Mundial, han aumentado las búsquedas sobre dónde queda Cabo Verde, su población y otra información general.

¿Dónde está ubicado Cabo Verde?

Cabo Verde es un país formado por un grupo de 10 islas situadas a 620 km de la costa occidental de África. Tiene una población de 490.000 personas y la capital de esta nación archipiélago es Praia, que se ubica en la isla de Santiago, según la Encyclopaedia Britannica.

Para ver a Cabo Verde en el mapa seguramente haya que usar una lupa, porque su superficie es de apenas 4.000 km².

Geográficamente, Cabo Verde está compuesto por islas llanas y otras que son más montañosas, brindando paisajes espectaculares a sus locales y visitantes. Las más llanas, como Boa Vista, Maio y Sal, tienen playas hermosas por sus condiciones arenosas y planas, indica Britannica. También cuenta con un volcán activo llamado Pico, ubicado en isla de Fogo, que mide más de 2.800 metros, siendo el punto más alto del país.

¿Qué idioma se habla en Cabo Verde?

El idioma oficial de Cabo Verde es el portugués debido a que el archipiélago fue territorio colonial de Portugal durante varios siglos, según Britannica, que añade que navegantes portugueses avistaron las islas a mediados del siglo XV, y los primeros colonos portugueses llegaron a la isla más grande, Santiago, en la década de 1460. Cabo Verde obtuvo su independencia el 5 de julio de 1975.

Isla de Cabo Verde. Foto: Canva.

¿Cómo clasificó al Mundial 2026 Cabo Verde?

El actual plantel, que sentenció la clasificación al Mundial, tiene futbolistas en la Primera División de Portugal (Casa Pia, Estrela Amadora, Vitoria y Chaves), también uno en la MLS de Estados Unidos, en la máxima categoría de Arabia Saudita y luego repartidos en Leganés de la Segunda de España, Istanbul Basaksehir de Turquía o Maccabi Tel Aviv de Israel.

El proyecto de Cabo Verde en un Mundial se comenzó a trabajar hace 20 años por parte de la federación africana, según La Nación (GDA) Incluyó una particularidad, porque hasta hubo una búsqueda de un jugador por LinkedIn. Así, este país formado por un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico dirá presente el próximo año en la cita mundialista y ocupó el 22° casillero entre las 48 selecciones que tendrán su lugar.

Desde comienzos de los 2000, la Federación Caboverdiana de Fútbol encaró la tarea estratégica de rastrear a los hijos de aquellos ciudadanos que abandonaron el país y desarrollaban sus carreras en clubes europeos. Y gracias a las reglas de elegibilidad de la FIFA, muchos de estos futbolistas pudieron representar a la tierra de sus padres. El resultado fue un salto competitivo que convirtió a esta selección en un equipo respetado dentro de África.

La selección de Cabo Verde celebra un gol ante Bermudas en Estados Unidos. Foto: FCF Prensa.

Lista de convocados por Cabo Verde para el Mundial

El entrenador Pedro Leitao Brito, apodado Bubista, convocó a los 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026 en mayo. Entre esos convocados hay 21 con actualidad en ligas del fútbol europeo (Portugal, Turquía, España, Bulgaria, Rusia, Chipre, Países Bajos, Hungría, Finlandia, Irlanda y Rumania).

Estos son los 26 jugadores que defienden a los Blue Sharks en este Mundial, y que el próximo domingo enfrentarán a Uruguay el 21 de junio:

Arqueros



Josimar Dias 'Abuela' o 'Vozinha' (G.D. Chaves - Portugal)

Márcio da Rosa (F.C. Montana 1921 - Bulgaria)

Carlos Santos (San Diego Loyal/Wave - EE. UU.)

Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la figura del partido ante España. Foto: AFP.

Defensas



Steven Moreira (Columbus Crew - EE. UU.)

Wagner Pina (Trabzonspor - Turquía)

Juan Pablo Fernandes (Oțelul Galați - Rumania)

Sidny Lopes Cabral (S.L. Benfica B - Portugal)

Logan Costa (Villarreal C.F. - España)

Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers - Irlanda)

Kelvin Pires (SJK Seinäjoki - Finlandia)

Iarique Tavares 'Stopira' (S.C.U. Torreense - Portugal)

Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh - Emiratos Árabes Unidos)

Mediocampistas



Jamiro Monteiro (PEC Zwolle - Países Bajos)

Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães - Portugal)

Yannick Semedo (S.C. Farense - Portugal)

Laros Duarte (Puskás Akadémia - Hungría)

Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad - Bulgaria)

Kevin Pina (F.K. Krasnodar - Rusia)

Delanteros

