Los cambios esperables de Marcelo Bielsa en el Mundial, la ronda de mates y el puesto que se ganó Federico Viñas

Enviados a Playa del Carmen, México

En la madrugada del martes llegó Uruguay a Playa del Carmen y los jugadores pudieron descansar para recuperar luego del importante desgaste que realizaron en el empate contra Arabia Saudita. Por la tarde, ya con el equipo de Ovación también instalado en la ciudad, los titulares se limitaron a movimiento básico y el protagonista fue el mate en una ronda que se realizó bajo el techo del gimnasio del Fairmont Mayakoba, mientras los de menos minutos o que todavía no debutaron en la Copa del Mundo ya habían empezado su movimiento.

Pero, ¿ahora qué se puede esperar contra Cabo Verde el domingo? Si aplicamos el sentido común habrá un cambio en el lateral derecho, una variante de sistema y es probable que entre un extremo natural como Agustín Canobbio, siguiendo la fórmula que le rindió a la Celeste en el segundo tiempo del debut.

Darwin Núñez y Federico Valverde durante el entrenamiento de Uruguay en Playa del Carmen durante el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

Juan Manuel Sanabria -de interesante ingreso contra los asiáticos- es factible que sea el lateral izquierdo por Matías Viña. Sanabria le dio mayor profundidad al equipo, un entendimiento importante con Maximiliano Araújo y mayor precisión en los pases. Ese esquema le devolvería a Fede Valverde su puesto más natural en la selección, como un volante interior por derecha. Eso le permite a Pajarito entrar más en contacto con el balón, generar una sociedad con Rodrigo Bentancur y profundizar hacia adelante, algo que no logró casi nunca el equipo en el primer tiempo del lunes, porque Arabia buscaba que fuera Manuel Ugarte el que saliera jugando la pelota y no tanto el propio Bentancur.

Otro aspecto que revela el posible cambio de esquema (cuando todavía Bielsa lógicamente no ha trabajado nada de esto en el campo) es que Federico Viña rindió mucho más en el complemento, jugando de nueve, su posición natural. A pesar de que tanto Bielsa como él insistieron en que jugando atrás del “9” es algo que hizo con frecuencia en el Oviedo, el propio futbolista señaló que se sintió más cómodo jugando como referencia de área. Ello llevaría a Darwin Núñez al banco. Por eso, hay que esperar.

Los jugadores de Uruguay durante el entrenamiento en Playa del Carmen en el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

La buena noticia es que, más allá de Ronald Araujo y Giorgian de Arrrascaeta, no hay lesionados ya con la mira en los africanos.

La presencia de Josema Giménez en cancha

Ayer por la tarde, bajo un intenso calor en Playa del Carmen, los suplentes y los que tuvieron menos minutos entrenaron en el Fairmont Mayakoba. Primero hicieron pasadas a velocidad y posteriormente ejercicios con pelota y espacios reducidos. La novedad es que José María Giménez trabajó a la par de ellos, algo que no se había visto antes del partido contra Arabia Saudita. Hoy el entrenamiento está fijado para las 8:30, para tratar de evitar el intenso calor de la tarde. Los primeros minutos serán abiertos.