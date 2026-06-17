Eloy Carrizo y una historia pintoresca: artista, futbolista, fan de Maradona y nexo para los camp de la selección

Eloy Carrizo vive en Miami, fue a los banderazos de la Celeste en Estados Unidos y asistió a ver el debut de la selección uruguaya en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Jugó en Nacional con Miguel Ángel Puppo, aunque no llegó a debutar en Primera División, allá por los años 1995 y 1996. Sí pudo debutar en Juventud de Las Piedras, y jugar, por ejemplo, en Alianza, aquella unión de equipos que tuvo a Diego Aguirre como entrenador. Tuvo un paso por Huracán Buceo antes de partir al fútbol de Estados Unidos, que no es el mismo de hoy en día, en aquel fútbol que no tenía las luces que tiene hoy la liga.

Jugó en MetroStars (actual New York Red Bull) y se quedó a vivir en las tierras norteamericanas. “Hoy entreno niños en un club, y aparte tengo mi compañía de fútbol, en la que ayudo a muchachos a ir al College o a jugar profesionalmente en el futuro”, le dice a Ovación mientras se escucha un gran bullicio de fondo con muchos uruguayos por la vuelta del lugar.

Fue uno de los nexos para que se realizaran los campamentos de adolescentes y jóvenes futbolistas en Estados Unidos, para evaluar y encontrar a futuros jugadores de la selección: “Álvaro Izquierdo me hizo partícipe, porque mis hijos fueron citados para ir a California, para hacer el primer camp que se hizo organizado por la selección; a los dos los eligieron, uno de ellos fue a Uruguay y cuando viajamos me junté con Jorge Giordano y me dijeron si podía hacer aquí todo el tema logístico, conseguir canchas para que la gente pudiera venir a hoteles. Fui parte como entrenador y fue una experiencia realmente hermosa”.

Eloy tiene un tatuaje de Diego Maradona, “siempre digo que a nosotros nos enseñó lo bueno y lo malo del fútbol, no nos enseñó que nos teníamos que drogar o tomar o trasnochear, nos enseñó que eso estaba mal”.

Durante la pandemia por el Covid-19, este uruguayo hizo 10 versiones distintas de la misma canción para poder ayudar a artistas uruguayos que en pleno aislamiento no podían hacer casi nada: “Hicimos videoclips, obras de arte, y al ver toda esa movida que se generó terminamos haciendo un documental con Santiago Mosquera, que lo presentamos en el festival de cine de Punta del Este, en el festival de Miami y en Italia. Siempre estuve con el tema de los tambores, y siempre me gustó escribir. He sacado discos míos, pero para no perder nuestras tradiciones. Hay muchos artistas uruguayos involucrados, son 150, pudimos unir Estados Unidos y Uruguay”.