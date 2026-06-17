Argentina vs. Argelia en vivo por el grupo J del Mundial 2026: debutan los campeones del mundo con Messi de titular

A última hora de este martes se da uno de los estrenos más esperados en el Mundial 2026: la selección de Argentina, vigente campeona del mundo y defensora del título, se estrena en el Estadio de Kansas City frente a Argelia, por el el grupo J que también integran Austria y Jordania (juegan en la madrugada de este miércoles, a las 01:00 AM).

Finalmente Lionel Messi está en el 11 inicial que paró su tocayo, Lionel Scaloni, y el partido se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

El debut siempre es complicado incluso para los campeones, sino fíjense cómo le fue a España en el debut de Brasil 2014 (fue goleada 1-5 ante Países Bajos y no superó la fase de grupos) y a Alemania en el debut de Rusia 2018 (cayó 0-1 ante México y terminó última del grupo). Si bien Francia rompió esa racha negativa de los campeones en su estreno en Qatar 2022, es siempre un escollo difícil y la Albiceleste buscará superar para ir en busca del bicampeonato. Algo que no sucede desde Suecia 1958 y Chile 1962, ambos Muneidales conquistados por la pentacampeona Brasil.

En un grupo donde se presume como el favorito a avanzar como líder, teniendo en cuenta que se enfrentará primero con Argelia y luego con Austria y Jordania, la Albiceleste, comenzará un nuevo camino mundialista con la ilusión renovada y con la continuidad del trabajo que Lionel Scaloni inició de cara al Mundial pasado que comenzó con altibajos, pero finalizó de la mejor manera.

Argentina - Argelia

Argentina. Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT. Lionel Scaloni.

Argelia. Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Mohamed Amoura; Amine Gouiri. DT. Vladimir Petkovi.

Estadio. Kansas City

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Árbitro. Szymon Marciniak (POL).

Asistentes. Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik (POL).

VAR. T. Kwiatkowski (POL), D. Higler (NED) y M. Obaid Khadim (UAE).