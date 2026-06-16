Mbappé debutó con doblete ante Senegal en el Mundial, rompió un récord histórico y se acercó a Miroslav Klose

La superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, debutó este viernes por el Mundial 2026. En lo que ya parece ser el torneo favorito del francés, por sus destacadas actuaciones en 2018 y 2022, el delantero le convirtió dos goles a Senegal para que los Bleus se impongan 3 a 1 en el grupo I y rompió récords históricos con su selección.

A los 66 minutos y con el marcador empatado sin goles, el delantero definió cruzado al palo derecho del golero tras una asistencia de Michael Olise. A los 96´ y con el marcador 2 a 1 a favor de Francia, inmediatamente después de que la selección africana pusiera el descuento, Mbappé tomó la pelota fuera del área y con un tiro fuerte al ángulo superior derecho, cerró el 3 a 1 final en un partido donde todos sus remates fueron al arco, según datos de Sofascore.

Estadísticas de Kylian Mbappé en el partido frente a Senegal por el Mundial 2026. Gráfico: AFP

Tanto con sus festejos, señalando su presencia en la cancha, como con sus declaraciones posteriores al encuentro, el francés pareció desafiar las críticas que recibió en los días previos al debut. "No juego por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años", señaló. Y por último, agregó: "Solo me concentro en dar lo mejor de mí por mi país. Eso es todo. Estoy totalmente concentrado en eso".

Mbappé celebra su segundo gol frente a Senegal por el Mundial 2026. Foto: AFP

Kylian Mbappé sigue rompiendo récords

Con el doblete de este martes, Mbappé alcanzó las 14 anotaciones mundialistas y se consolidó como el jugador francés con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Con esta cifra, superó a su compatriota Just Fontaine, quien en la edición de 1958 convirtió 13 goles para su selección -la mayor cantidad de goles registrada por un jugador en un solo torneo hasta la fecha-.

Asimismo, el número 10 de Francia se acercó considerablemente en el top de los jugadores que más goles tienen en toda la historia de los Mundiales de fútbol. La tabla es liderada por el alemán Miroslav Klose con 16 tantos, seguido por Ronaldo Nazario con 15 anotaciones, mientras que el tercer puesto lo comparten con 14 goles Kylian Mbappé y el alemán Gerd Müller.

En este momento, el puntero francés es el jugador en activo que convirtió más goles mundialistas, aunque muy cerca en la lista se encuentra uno de los jugadores a los que Mbappé superó con su doblete: Lionel Messi. El vigente campeón del mundo acumula 13 anotaciones previo a su debut por la edición 2026 contra Argelia.

Por otra parte, el goleador de 27 años de los Bleus alcanzó 55 goles con la selección absoluta en 99 partidos jugados, dejando atrás al experimentado Olivier Giroud, y buscará seguir aumentando la cifra cuando se enfrente a Irak el próximo lunes a las 18:00 (hora de Uruguay). Además de las anotaciones, Mbappé es el líder y capitán indiscutido de una selección francesa que se consagró como campeona en Rusia 2018 y llegó a la final en Qatar 2022, torneos en los que el delantero tuvo una actuación destacada y anotó cuatro goles en las respectivas finales disputadas.

Lista de jugadores con mayor cantidad de goles en la historia de los Mundiales