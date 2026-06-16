Francia vs. Senegal en vivo por el Mundial 2026: temible ofensiva de Les Bleus para el debut

Estreno para el Grupo I del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 con el debut de uno de los candidatos. Francia se enfrentará a Senegal (16:00 por DSports, DGO, Flow, Disney+, Canal5, AntelTV, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+) en Nueva York en un partido donde la presión estará en campo de los galos, que son uno de los favoritos.

La selección francesa, finalista de la última Copa del Mundo y con una buena base del Paris Saint Germain bi-campeón de la UEFA Champions League, es sin dudas una seria aspirante al título aunque su entrenador, Didier Deschamps, prefiera mantener la mesura.

“No me voy a considerar ni a considerar al equipo de Francia más fuerte que los demás, siempre están más o menos los mismos equipos, pero el gran favorito es España”, manifestó Didi y destacó el potencial de los senegaleses. “Tienen de todo en términos de calidad. Obviamente, tienen a dos de los jugadores más importantes en los mejores clubes”, declaró Deschamps en conferencia de prensa y elogió la tarea defensiva de su rival de turno. Michael Olise, Osumane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé de arranque en Francia.

Por su parte, Pape Thiaw, entrenador de Senegal, también destacó a Francia, pero sin esconder las virtudes de su equipo ni olvidar lo que sucedió en la Copa Africa, donde su equipo festejó el título dentro de la cancha, pero luego fue otorgado a Marruecos.

“Para mí somos campeones de África. Todos saben lo que sucedió. En redes sociales no se ve todo lo que realmente sucedió, pero ese torneo ya es pasado para nosotros, no miramos el periódico de ayer", anunció. Sobre los galos, se limitó a decir: “Tienen jugadores de clase mundial, pero nosotros también”.

Francia vs. Senegal: alineaciones confirmadas

Día. Martes 16 de junio

Hora. 16:00

Grupo I

Transmiten. DSports, DGO, Flow, Disney+, Canal5, AntelTV, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Francia. Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT. Didier Deschamps

Senegal. Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

DT. Pape Thiaw

Árbitro. Alireza Faghani (Australia)

Estadio. Metlife Stadium (East Rutherford, Estados Unidos)