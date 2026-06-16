El impresionante récord de Al Owais, golero de Arabia Saudita que la rompió frente a Uruguay en el Mundial 2026

Las nueve atajadas del arquero de Arabia, Moahmmed Al Owais, ante la selección de Uruguay en el debut mundialista de ambos, casi duplicaron lo hecho por el golero frente a Argentina (5) en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

¡¡QUÉ PELOTA SACÓ AL OWAIS!!



Federico Viñas se tiró de palomita y el arquero de Arabia Saudita se lució con la atajada.



La jugada fue anulada por infracción previa en ataque. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Qk2tDDhKcU — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026

De hecho, la gran explosión de Al Owais llegó en el Mundial 2022. Tras la goleada sufrida ante Rusia en 2018, mismo año en el que sufrió a Luis Suárez, se adueñó del arco saudí y cuatro años más tarde alcanzó reconocimiento mundial al ser elegido el mejor jugador en la histórica victoria 2 a 1 sobre Argentina, resultado que cortó una racha de 36 partidos invictos de la albiceleste. Sus atajadas ante Lionel Messi y compañía lo transformaron en un héroe nacional.

En la previa del Mundial 2026 también mostró vigencia. Fue titular en el empate sin goles frente a Senegal y respondió con atajadas claves que le permitieron llegar con viento en la camiseta la cita mundialista.

Este lunes volvió a lucirse sacando prácticamente todo lo que se acercó a su área, donde se destacaron un cabezazo de Federico Viñas desde muy cerca donde demostró grandes reflejos y luego atajó un remate de Federico Valverde esquinado sobre su palo izquierdo, dos de las tantas que respondió bien el guardameta.

Quedó claro que al seleccionado árabe le sienta bien el debut y luego de vencer a la que luego sería la campeona del mundo cuatro años atrás, el equipo de Georgios Donis rescató un punto ante la Celeste.

Para la suerte de Uruguay en la única que falló, permitió que convirtiera Maximiliano Araújo que definió incómodo casi sin ángulo pero el guardameta saudí descuido su parante más cercano permitiendo el grito de gol de los más de 20 mil hinchas uruguayos presentes en el Estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.

Fue el arquero con más atajadas en la primera jornada de la Copa del Mundo 2026.