Rodrigo Aguirre y su debut mundialista: “un sentimiento inexplicable, orgullo por todo lo que es mi carrera"

Rodrigo Aguirre vivió este lunes una de las noches más importantes de su carrera. El delantero de Uruguay hizo su debut en una Copa del Mundo al ingresar en el empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita por el Grupo H, en el estreno de la Celeste en el Mundial 2026.

Más allá de haber disputado pocos minutos al entrar prácticamente en tiempo de adición, el atacante no pudo ocultar la emoción que le generó concretar el sueño de jugar un Mundial. Al finalizar el encuentro, habló con la prensa y se mostró conmovido por un momento que definió como único.

“Es un sentimiento inexplicable, la verdad que es algo muy lindo, un orgullo muy grande por todo lo que es mi pasado, mi carrera”, expresó Aguirre, quien recordó el camino recorrido hasta llegar a la máxima cita del fútbol.

El futbolista surgió en Liverpool de Uruguay y dio el salto a Europa siendo muy joven donde pasó por el Udinese y Empoli de Italia, también jugó en Lugano de Suiza y luego tuvo su pasaje por Nacional para posteriormente volver a salir y vestir los colores de Botafogo de Brasil, Liga de Quito de Ecuador. Por último aterrizó en México donde jugó en Necaxa, Monterrey, América y actualmente en Tigres.

El delantero también valoró el apoyo recibido desde las tribunas y el acompañamiento de sus seres queridos en una jornada que quedará marcada para siempre en su vida deportiva. “La verdad que son sensaciones, como lo dije, inexplicables, pero muy feliz por todo, por ver a mi familia en la tribuna, por lo que era el estadio lleno de gente de Uruguay”, agregó.

En cuanto al partido, Aguirre reconoció que Uruguay mostró dos caras diferentes a lo largo del encuentro. “Obviamente que no nos vamos contentos porque queríamos ganar, pero con buenas sensaciones sabiendo que lo intentamos”, señaló.

Rodrigo Aguirre durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Además, atribuyó las dificultades del primer tiempo al peso del estreno mundialista. “Era el primer partido, todos queremos ganar, obviamente que hay nerviosismo del debut. Somos un equipo solo, solamente que a veces al principio cuestan más las cosas que al final”, concluyó.

El empate dejó a Uruguay con la sensación de haber dejado escapar dos puntos en el debut, aunque para Rodrigo Aguirre la noche también quedará en el recuerdo como la de la concreción de un sueño largamente esperado: convertirse, oficialmente, en futbolista mundialista.