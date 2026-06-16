Cuándo vuelve a jugar la selección de Uruguay en el Mundial 2026 tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita

La selección de Uruguay igualó 1-1 ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos. La Celeste jugó dos tiempos muy distintos contra el equipo asiático: en el primer tiempo no se vio su mejor versión, aunque modificó por completo su andar de cara al complemento.

En el minuto 41, a través de un tiro de esquina, apareció Abdulelah Al-Amri para marcar el 1-0 a favor del combinado saudí. En el segundo tiempo el elenco que conduce técnicamente Marcelo Bielsa cambió la cara.

Eso quedó claro con varios datos, uno de ellos fue que el propio Abdulelah Al-Amri fue elegido por SofaScore como la figura del partido a raíz de la buena labor defensiva que cumplió. Sin embargo, la Celeste consiguió el empate tras un rebote que capturó Maximiliano Araújo para mandarla a guardar en el minuto 79.

No bajó los brazos Uruguay, fue con todo en busca de ese gol que le diera los tres puntos para iniciar de la mejor forma la Copa del Mundo 2026. Al final no lo consiguió, pero, por lo menos, evitó lo que pudo ser una dura caída que podía comprometer su andar en la cita mundialista de selecciones que organiza la FIFA.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, en el momento del himno uruguayo previo al cruce ante Arabia Saudita. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP fotos.

Ya el partido de Arabia Saudita es historia y ahora Uruguay debe comenzar a preparar su segundo partido por la Copa del Mundo 2026. Lo tendrá este domingo ante la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00.

El elenco que dirige técnicamente Bielsa tiene en claro que no pude tropezar ante el combinado africano para poder soñar con avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A su vez, el combinado africano viene de dar una de las grandes sorpresas en la competencia al empatar sin goles frente a España, una de las favoritas a quedarse con el título.

Por eso, se tratará de un duelo vital en las aspiraciones de la Celeste para seguir con vida en el Mundial 2026.

El último partido de la fase de grupos de Uruguay en el Mundial 2026

Vozinha es la figura del partido de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Después de medirse con Cabo Verde, a Uruguay le quedará un partido más para cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Y será ante España.

La Celeste disputará su tercer encuentro por el Grupo H el viernes 26 de junio en el Estadio Akron en Guadalajara, México, a partir de la hora 21:00.