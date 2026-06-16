Uruguay quedó líder del Grupo H tras el empate 1-1 frente a Arabia Saudita: así es el criterio de desempate

Uruguay quedó como líder del Grupo H del Mundial 2026 luego del empate 1-1 frente a Arabia Saudita. La Celeste se ubica por encima de España y de Cabo Verde que igualaron 0-0, por los goles a favor, mientras que aventaja a la selección de Medio Oriente por tarjetas amarillas.

El nuevo sistema de desempate juzga primero los enfrentamientos directos entre los equipos igualados en puntos. Al estar los cuatro igualados con una unidad, el siguiente criterio a desempatar es la diferencia de gol, con la que aún no se rompe la paridad, ya que todos tienen 0.

El reglamento de FIFA lleva la definición a los goles a favor en los enfrentamientos directos, donde Urguay y Arabia Saudita se colocan por encima con uno, frente a los 0 de España y Cabo Verde.

A diferencia del reglamento de desempate de la Copa Libertadores, el del Mundial 2026 reinicia el sistema entre los equipos igualados que permanecen igualados, en este caso Uruguay y Arabia Saudita. Al ambos empatar en el duelo directo, lo que se usa para romper la paridad es la diferencia de gol y goles a favor de todo el grupo, donde aún persiste la igualdad.

De esta forma se acude al sexto criterio de desempate, que es el fair play. Este valora negativamente las tarjetas amarillas y rojas que tiene cada selección. Las amonestaciones restan un punto, las expulsiones por doble amarilla tres y las rojas directas cuatro. Uruguay lidera dicho desempate frente a Arabia Saudita 0 a -1, por lo que queda por encima de la selección de Medio Oriente.

En el caso de España y Cabo Verde ambos siguen igualados en el fair play (-1 a -1), por lo que pasan al séptimo criterio de desempate, el Ranking FIFA, donde las europeos están segundos y los africanos en el puesto 67.

La única vez en la historia que el fair play se utilizó efectivamente para desempatar a dos equipos fue en el Mundial 2018, donde Japón eliminó a Senegal.

Por su parte, el denominado desempate olímpico, que juzga los empates por los resultados directos se utiliza por primera vez en una Copa del Mundo. Ya había sido usado en el Mundial de Clubes 2025, donde se aplicó efectivamente en el Grupo B, que permitió al Paris Saint-Germain y Botafogo avanzar a los octavos de final por encima de Atlético Madrid.

El Grupo B también empezó igual que el H, con dos empates, pero en este caso al ser ambos 1-1 todos desempatan por fair play. Suiza lidera con -1, Canada y Qatar le siguen con -2 y Bosnia cierra con -3. En este caso para desempatar a los norteamericanos y asiáticos se utiliza también el Ranking FIFA, los de la Hoja están en el puesto 30 y los de Medio Oriente en el 56.