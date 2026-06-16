Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay en el Mundial 2026: "Nosotros este partido teníamos que ganarlo"

Enviados a Miami, Estados Unidos

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló este lunes tras la igualdad 1-1 ante Arabia Saudita e hizo su análisis del partido: "Fue un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", inició en diálogo con DSports.

Al ser consultado acerca de cómo influye la igualdad de España 0-0 ante Cabo Verde que se había dado en las horas previas al juego, respondió: "No, nosotros este partido teníamos que ganarlo".

Sobre el impacto de los cambios que realizó en el complemento, acotó: "El partido cambió, pero no sé si cambió por los cambios o por otros motivos".

La Celeste volverá a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo domingo 21 de junio a las 19:00 horas frente a Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H.