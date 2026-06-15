Así fue la llegada de Luis Suárez al debut de Uruguay: en familia y con la camiseta de un jugador en especial

El máximo goleador histórico de la selección de Uruguay, Luis Suárez, dijo presente este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami para ver el debut de la Celeste por el grupo H de la Copa Mundial 2026 frente a la selección de Arabia Saudita, tal como adelantó Ovación horas atrás.

“Me sacrifiqué muchos años por mi país. Siempre entregué todo y hoy me toca ser un hincha con mi familia y tratar apoyar a todos los compañeros que hay hoy en día para que a Uruguay le vaya bien”, había expresado Suárez días atrás, y en esa línea acudió al estadio junto a su familia para ser un hincha más en esta gran cita mundialista.

El Pistolero llegó al lugar en su vehículo particular junto a su familia: su esposa Sofía Balbi y sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, y un quinto joven acompañante, tal como se ve en el siguiente video.

Suárez llegó al estadio con la camiseta de un jugador en especial: el Pistolero lució una de las camisetas nuevas de Uruguay con el número '9' en el dorsal, con el nombre Darwin Núñez.

Todos lucieron las camisetas nuevas de la Celeste. En el caso de Sofía Balbi y Delfina, también con el número '9', pero el nombre "L. Suárez" en la espalda alta. Benjamín lució una camiseta con el '6' de Rodrigo Bentancur, mientras que Lautaro y el otro acompañante lucieron la camiseta número '7' de Nicolás De La Cruz.

🇺🇾 Así entraba Suárez al Hard Rock Stadium para presenciar el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial. pic.twitter.com/4cudBh57Tf — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

Al estar radicado en la misma ciudad donde la Celeste jugará los dos primeros partidos de la fase de grupos, era factible que quien se desempeña como delantero del Inter Miami acudiera a alguno de los encuentros de la selección a la que le dio muchas alegrías.

El salteño se encuentra de vacaciones por el parate del Mundial y tiene contrato en Inter Miami hasta diciembre de 2026, tras extender su vínculo en diciembre del año pasado.