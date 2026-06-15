Así fue el gol del empate de Uruguay vs. Arabia Saudita: Maxi Araújo aprovechó un rebote tras cabezazo de Viñas

Uruguay igualó el partido contra Arabia Saudita gracias al pie izquierdo de Maximiliano Araújo, que aprovechó un rebote de Mohammed Al-Owais luego de un gran cabezazo de Federico Viñas, el más peligroso del equipo Celeste.

El tanto vino después de un movimiento horizontal de pelota, ante un rival que había bajado el bloque muy cerca de su arquero. El equipo de Marcelo Bielsa había adelantado su línea de defensores y Mathías Olivera llegó a zona de ataque, colocando un gran centro de zurda entre el segundo central y el lateral izquierdo que se cerró hacia el medio.

Ese espacio lo atacó notablemente el delantero del Real Oviedo, que cabeceó de pique al suelo, pero por tercera vez en el partido Al-Owais le ganó el duelo. El rebote cayó a los pies de Araújo, que si bien no definió con mucha precisión, el arquero se la había jugado al otro palo y la pelota terminó dentro de la red.

¡EMPATÓ URUGUAY!



Maxi Araújo puso el 1-1 ante Arabia Saudita e ilusiona a los charrúas. pic.twitter.com/oZPw2tWqWU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Uruguay había anunciado por arriba, Viñas tuvo una muy clara en el primer tiempo, prácticamente en la puerta del área chica que le salió muy al centro y el arquero Al-Owais —la gran figura— respondió de forma notable.

El segundo lo tuvo en el arranque del segundo tiempo luego de un centro que tiró Guillermo Varela por derecha, que el golero rechazó notable la pelota que se colaba contra el segundo palo. Una palomita tremenda ensayó el delantero desde una posición muy incómoda, pero logró cambiarla de palo y generar dificultad rematando de pique al suelo.

Araújo, que debutó en la selección en el ciclo Bielsa, llegó a su cuarto gol con la celeste, subiendo al top 3 de los goleadores con el entrenador argentino, junto a Federico Valverde que también tiene cuatro, mientras que Darwin Núñez es el máximo artillero con 10.

El jugador del Sporting se convirtió en el único jugador del plantel además, con goles en Mundiales.