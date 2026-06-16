Maxi Araújo tras el empate de Uruguay: “Costó el primer tiempo, pero luego nos asentamos y merecimos más”

Uruguay mostró dos caras en el empate 1-1 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026: un primer tiempo muy flojo en el que se fue al descanso abajo en el marcador y luego un complemento que lo pasó por arriba a su adversario.

Maximiliano Araújo fue el autor del gol que le dio la igualdad a la selección uruguaya en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos. “Al principio fue parejo, sabíamos que era un rival que jugaba bien”, detalló el futbolista del Sporting Portugal en diálogo con DSports.

Asimismo, continuó con su análisis: “Al principio fue un poco difícil como en todos los debut y en lo personal me costó bastante el primer tiempo y creo que luego uno se va asentando y merecimos un poco más. Creo que el empate llegó un poco tarde”.

Araújo habló sobre lo que fue el complemento de la Celeste: “No nos patearon (al arco) y creo que hicimos un gran segundo tiempo. Hicimos lo que estamos acostumbrados que es llegar al área, pero esto nos tiene que servir para el siguiente partido que va a ser difícil”.

Ya el partido contra Arabia Saudita es historia y ahora Uruguay debe comenzar a preparar su segundo duelo por la Copa del Mundo 2026. Lo tendrá este domingo ante la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium en Miami, a partir de la hora 19:00.

El elenco que dirige técnicamente Marcelo Bielsa tiene en claro que no pude tropezar ante el combinado africano para poder soñar con avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. El combinado africano viene de dar una de las grandes sorpresas en la competencia al empatar sin goles frente a España, una de las favoritas a quedarse con el título.

Maximiliano Araujo durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

En ese sentido, el zurdo de 26 años habló sobre lo que le espera al combinado celeste en sus próximos dos encuentros que serán ante Cabo Verde y contra España el viernes 26 de junio en el Estadio Akron en Guadalajara, México, a partir de la hora 21:00.

“Sabíamos que los tres rivales van a ser duros y ahora tenemos que descansar y corregir lo que no se hizo bien; creo que se hicieron cosas muy buenas y debemos mejorar porque el próximo rival va a ser muy duro”, sentenció.

La confianza que se tenía Maxi Araújo previo al inicio del Mundial

Desde que le dieron su oportunidad, Araújo fue de las mejores apariciones de este ciclo mundialista en la selección uruguaya y, pese a que confesó haber tenido altibajos, tiene una gran confianza para lo que está por venir. “Llego en mi mejor momento. Sé que arranqué bien en la selección, después tuve muchos altibajos, pero ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, me siento preparado y sé que voy a hacer un grandísimo Mundial”, manifestó en la despedida de la selección uruguaya.