"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", denunció el DT de Irán tras partido ante Nueva Zelanda

El director técnico de Irán, Amir Ghalenoei, arremetió este lunes contra la organización del Mundial en Estados Unidos al asegurar que las autoridades los obligaron a abandonar el país "inmediatamente" después del partido contra Nueva Zelanda, en vez de permitirles quedarse una noche más en Los Ángeles para descansar. "Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", dijo el DT en conferencia de prensa tras el empate 2-2 en su primer partido del torneo, disputado en Los Ángeles, tras verse forzados a subirse a un avión inmediatamente después del encuentro, una condición que los diferencia de los demás equipos de la competición.

"Quiero hablar de la injusticia y opresión que sufre el equipo iraní", comenzó Ghalenoei. "No sabemos el porqué nos hacen volver (a Tijuana, donde disponen su concentración) y es muy raro porque otros están tomando nuestras decisiones", indicó el entrenador. De acuerdo con Ghalenoei, el equipo tenía permiso para quedarse una noche más en Los Ángeles para descansar y volver en la mañana siguiente a México. "Sin embargo, no nos lo han permitido", aseveró.

Para el entrenador, esto supone un obstáculo para la delegación persa, que se tiene que recuperar del esfuerzo en el duelo de esta jornada.

“El trato que recibimos, ya sea por llegar tarde, antes del partido o después de este juego, hace que las condiciones sean cada día más difíciles para nosotros”, añadió.

EL DT DE IRÁN FUSTIGÓ CONTRA LA FIFA Y EL GOBIERNO DE TRUMP



Infantino visitó al plantel de Irán, pero Amir Ghalenoei afirmó que su equipo ha sido "el más maltratado" durante el Mundial.



Testimonio de Amir Ghalenoei



“Quiero hablar de la injusticia y opresión que sufre el equipo… pic.twitter.com/coIhxoCqDG — Clarín (@clarincom) June 16, 2026

El técnico iraní quiso, aun así, agradecer la atmósfera creada en el estadio. "Ha habido muchos iraníes con distintas afiliaciones políticas, nos han animado con el corazón y creo que eso es una victoria para todos", celebró.

Por su parte, el jugador Mohammad Mohebi fue igual de crítico en sus declaraciones: "El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa", dijo en conferencia de prensa después del partido. Deberíamos llegar dos días antes del partido en vez de viajar desde México antes y después de los partidos. Nos demoramos cinco horas viajando hoy por temas de inmigración. Deberíamos poder descansar esta noche aquí y viajar mañana", dijo ayer.

⚽🏆 Las declaraciones de Mohammad Mohebi y Mehri Taremi, ex inter de Milán, luego del empate 2-2 de #Iran con #NuevaZelanda



🇮🇷💬 “No queremos tener excusas, pero no es una competición justa. Deberíamos llegar dos días antes del partido en vez de viajar desde México antes y… — Histoporte (@histoporte_) June 16, 2026

Infantino se mostró en el vestuario de Irán

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que se siente "muy feliz" al ver a la selección de Irán en el Mundial 2026 y destacó que su primer encuentro ante Nueva Zelanda forma parte "de la historia" de esta edición.

Infantino, presente en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles para ver el partido entre ambas selecciones, mostró su emoción tras el empate, tal y como dejó ver en un video colgado en Instagram.

"De nuevo, un estadio lleno en Los Ángeles, unos 70.000 espectadores. Un partido precioso y emocionante. El partido entre Irán y Nueva Zelanda, 2-2 al final, grandes momentos y goles. Estaba muy, muy contento de ver al equipo iraní jugar en el Mundial 2026. Esto es parte de la historia de este Mundial y apreciamos mucho a la selección de Irán", recalcó.

FIFA Başkanı Infantino, 2-2 biten İran-Yeni Zelanda maçından sonra İran soyunma odasına indi:



Bu akşam tüm dünyaya Dünya Kupası'nda olduğunuzu gösterdiniz. Buradaki tüm stadyumu takımın arkasında birleştirdiniz. Dünyaya çok güçlü bir mesaj veriyorsunuz. pic.twitter.com/niNThalkww — Aykırı (@aykiri) June 16, 2026

En el mismo vídeo, el presidente de la FIFA se mostró en el vestuario del combinado asiático, al que felicitó tras su actuación en su debut en el Grupo G, en el que también están Bélgica y Egipto.

"Felicitaciones a todos. Estoy muy contento de verlos aquí y de que hayan jugado", dijo a los jugadores.

Con una de las comunidades de inmigrantes iraníes más numerosas a nivel mundial, Los Ángeles funciona hoy como uno de los principales focos de resistencia contra el régimen de Teherán. Por su parte, Irán representa un caso inédito en la historia centenaria de los Mundiales: es la primera selección que disputa el torneo mientras mantiene un conflicto bélico activo con el país que lo organiza.

Mohammad Mohebbi #8 de la selección de Irán. Foto: AFP

La selección iraní aterrizó el domingo en Los Ángeles para su debut mundialista contra Nueva Zelanda en suelo estadounidense, en medio de las tensiones geopolíticas entre los gobiernos de Washington y Teherán.

La llegada del conjunto persa coincidió con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la firma de un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

Con información de EFE y AFP