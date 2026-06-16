“Voy a enloquecer”: en medio del Mundial 2026, Neymar anunció que será padre por quinta vez

En pleno Mundial 2026, Neymar anuncio que junto a su esposa, la influencer Bruna Biancardi, tendrán a su tercer hijo juntos, el quinto del futbolista brasileño que se encuentra recuperándose de una lesión y esperando debutar en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

"Voy a enloquecer", exclamó el jugador del Santos en el video que compartió Biancardi en su canal de YouTube. Ambos decidieron hacer una revelación de sexo muy particular. En el anuncio del próximo nacimiento de una niña, aparece la pareja con las dos hijas que ya tiene, Mavie y Mel, de dos años y 11 meses, respectivamente y también sale Davi Lucca, de 14 años, que el jugador tuvo con Carol Dantas, influencer como Biancardi.

Quien no está presente en el video del anuncio es Helena, nacida de una relación con Amanda Kimberlly cuando Neymar ya era padre de Mavie y estaba con Biancardi. El nacimiento de Helena provocó una ruptura pasajera entre él y la influencer, pero ambos se reconciliaron meses después y luego se casaron.

Con los ojos vendados, los cinco aparecen jugando a mancharse de pintura y las imágenes corren en blanco y negro. Cuando se quitan la máscara descubren que es de color rosa, señal de que es niña. "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromeó Neymar, en referencia a que será padre de una niña por cuarta vez consecutiva.

El jugador de 34 años, se recupera de una lesión anterior al Mundial, y espera poder estar a tiempo para disputar los próximos partidos de la fase de grupos después de perderse el estreno contra Marruecos, que se terminó con un empate 1-1. El viernes, Brasil se enfrenta con Haití y el miércoles de la próxima semana, a Escocia.

Neymar se entrenó sobre césped por primera vez

Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el 10 del Santos "dio un paso más en su proceso de recuperación" y hoy pisó por primera vez el césped del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), donde la Canarinha entrena durante el Mundial 2026. El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) realizó sus primeras carreras e intercambió impresiones con un miembro de la comisión técnica que lidera Carlo Ancelotti, de acuerdo con las imágenes divulgadas por la CBF.

El delantero se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo. El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Con información de EFE