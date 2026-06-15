EE.UU. e Irán anuncian el final de la guerra: la medida de efecto inmediato y cuándo se firmará el acuerdo

Y un día tenía que llegar. Después de semanas de negociaciones, y anuncios de acuerdo que luego se postergaban, ayer domingo sí se oficializó el fin de la guerra en Medio Oriente. Fueron más de 100 días en los que el mundo observó por momentos impotente cómo la economía global se acercaba a un peligroso precipicio como consecuencia de la guerra. El cierre casi total del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán disparó el precio del petróleo durante el conflicto.

Ahora todo puede encaminarse hacia la normalidad, aunque algunos objetivos que se habían trazado Estados Unidos e Israel cuando atacaron a Irán el 28 de febrero desencadenando la guerra, todavía no está tan claro si se alcanzaron. Eso se sabrá las próximas semanas, cuando terminen de afinarse los términos de la paz anunciada el fin de semana.

Lo concreto hasta ahora, es que Estados Unidos e Irán coincidieron ayer en anunciar el fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Pakistán, que ejerce como mediador, confirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que el presidente Donald Trump buscaba que se anunciara ayer domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

La guerra estalló el 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países del Golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial.

El tráfico pasa junto a la bandera nacional iraní que ondea en un edificio en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: AFP

Según anunció ayer el propio Trump en la red social Truth Social, el acuerdo permitirá la reapertura de Ormuz y, a cambio, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que impone desde abril sobre los buques que salen y entran de puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump en Truth Social antes de celebrar su 80 cumpleaños con un combate de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca.

Ahora comienza otra etapa, la de negociar la letra chica del acuerdo de paz. Según el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, principal mediador en los últimos meses, con la firma el viernes del memorándum comenzarán esas negociaciones técnicas para implementar el acuerdo.

Según Sharif, ambas partes declararon “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluida la ofensiva israelí en el Líbano contra la organización terrorista Hezbolá, aliada de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

Sharif hizo y agradeció a Washington y a Teherán “por encontrar una solución diplomática al conflicto”, y a Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en la mediación para el fin de la guerra.

El anuncio del fin de la guerra estuvo a punto de postergarse por parte de Irán, en represalia por un ataque de Israel en Beirut. Este ataque provocó un malestar de Trump con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, dijo ayer que Irán responderá decisivamente “dondequiera que haya un incumplimiento” del acuerdo por parte de Washington.

Por su parte, la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó en un documento que “la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, finalizarán de manera inmediata y permanente” y que “el bloqueo marítimo contra Irán será levantado de forma inmediata y completa”.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra el próximo viernes. Agregó que Trump “podría” ir.

“Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté”, dijo Vance a Fox News cuando fue consultado sobre la ceremonia de la firma del acuerdo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el acuerdo será un punto clave de la discusión durante los tres días del encuentro del G7 que comienza hoy viernes en al ciudad francesa de Evian.

“El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán”, dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Incógnitas

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración Trump había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que Irán renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear. Irán, por su parte, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados. Ambas cosas todavía están pendientes. Con información de AFP y EFE