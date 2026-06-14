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Donald Trump anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

El País
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14/06/2026, 18:44
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el discurso de graduación durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en el Campo Conmemorativo de Cadetes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Academia de la Guardia Costera en el Campo Conmemorativo de Cadetes.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente. "Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló.

Irán considera "inútil" negociar con EE.UU. tras el ataque en Beirut y pone en duda el acuerdo

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador de Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), conversa con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
El vicepresidente de EE.UU. JD Vance, conversa con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en Islamabad.
Foto: AFP

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Los residentes se dan un chapuzón mientras los buques de carga y comerciales permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar.
Los residentes se dan un chapuzón mientras los buques permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar.
Foto: AFP

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

EFE

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