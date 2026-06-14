Trump en la cumbre del G7: reuniones con aliados europeos y cena en Versalles por el aniversario 250 de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará el martes en una sesión de trabajo del G7 en Francia, a la que también asistirá el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, informó un alto funcionario estadounidense.

De momento, no está previsto una reunión bilateral entre ambos mandatarios. La cumbre del G7 se celebrará en Evian del 15 al 17 de junio.

“El presidente Trump participará en una sesión de trabajo con los líderes del G7 y el presidente ucraniano Zelenski”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato a periodistas.

Trump tiene agendado un encuentro al margen de la cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron. También se reunirá con los líderes de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, indicó el funcionario.

El republicano también tiene prevista una cena con Macron en el palacio de Versalles, al oeste de París, el miércoles por la noche, una vez concluya el G7.

Según la oficina del mandatario francés, la cena es una forma de celebrar el 250º aniversario de la independencia estadounidense. Versalles es un “lugar emblemático de la amistad franco-estadounidense donde se firmó en 1783 el tratado que estableció la independencia de Estados Unidos”, señaló.

Una de las grandes incertidumbres que planeaba sobre el éxito de esta reunión del G7 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá e Italia) era precisamente la presencia de Trump hasta el final del evento, ya que en la última edición, que tuvo lugar en Kananaskis (Canadá), se fue el día antes de la clausura por un aumento de la tensión en Medio Oriente.

En este caso, la aceptación de la invitación extendida por Macron para acudir a esta cena en Versalles sí apuntaría, en principio, a la permanencia del mandatario estadounidense hasta el final de la cumbre.

Trump ha desviado su atención de los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero.

Las negociaciones entre Washington y Teherán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio será uno de los puntos clave en la cumbre del G7. Uno de los temas de discusión entre los asistentes podría ser la participación de Francia y el Reino Unido en operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, según el alto funcionario.

Con información de EFE y AFP