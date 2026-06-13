Trump confirmó la fecha: el presidente de Estados Unidos indicó cuándo se firmará el acuerdo de paz con Irán

La guerra en Medio Oriente parece acercarse a su final, al menos, según el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó este sábado 13 de junio de 2026 que la firma para el acuerdo de paz con Irán está prevista para el domingo 14 de junio.

De concretarse, el pacto significaría el final de un conflicto bélico que inició a finales del mes de febrero, y allanaría el camino para la apertura del estrecho de Ormuz.

"El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", escribió Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.

No obstante, la declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.

"Más cerca que nunca" de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en "los próximos días", de manera digital y no presencial.

"Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días", dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.

"Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota", aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra.

En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní.

Araqchí consideró que "Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.

Desde Estados Unido también se espera firmar "en los próximos días" un acuerdo que cumpliría los "objetivos principales" del presidente, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

A la espera de la paz: un hombre se sienta frente a un cartel con el retrato del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, en la plaza Vanak de Teherán. Foto: AFP

"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo.

A pesar de la aparente inminente firma de un acuerdo las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó anoche de que la armada iraní atacó un buque que trataba de cruzar el estrecho "sin permiso" mientras que desde Estados Unidos denunció que Irán lanzó drones en el estratégico paso.

Con información de EFE y AFP