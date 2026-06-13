EE.UU. e Irán coinciden y se acerca el acuerdo: los plazos que manejan y el punto clave que queda para después

Estados Unidos e Irán coincidieron en que en los próximos días podrían firmar un acuerdo de paz que ponga fin a la actual guerra en Medio Oriente.

Tras varios días de incertidumbre, versiones contradictorias y hasta ataques recíprocos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció un “texto definitivo y consensuado” para el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

Fuentes del gobierno estadounidense habían avanzado la posibilidad de un acuerdo inminente que podría firmarse “en los próximos días”, mientras que también Irán, por medio de su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, admitió que un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra “nunca ha estado tan cerca”.

Estados Unidos espera firmar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales” del presidente Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró un alto cargo de la Administración estadounidense.

Automovilistas pasan junto a la mezquita del Imam Sadiq, que luce una enorme bandera iraní, en Teherán. Foto: AFP

“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, declaró bajo condición de anonimato el funcionario en una llamada con periodistas, en la que dijo que confía en un 85% en que se podrá firmar el acuerdo.

Esta fuente remarcó que el borrador de acuerdo “cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció” y pone a Washington “en una posición muy, muy favorable”.

El alto cargo explicó que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría “al desmantelamiento del programa nuclear iraní”, además de permitir a Estados Unidos hacerse cargo del uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

El acuerdo también obligaría a Irán de “dejar de financiar la violencia” en otros países de Medio Oriente, pero también haría que todos respeten la soberanía territorial iraní”.

Imagen de archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

Irán recibiría a cambio un alivio en las sanciones que tiene impuestas, lo que le permitiría “reintegrarse a la economía mundial”, agregó.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró ayer viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz.

La guerra comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y entró en un inestable alto el fuego el 8 de abril.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos “nunca ha estado tan cerca” e indicó que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.

“El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno”, declaró Araqchí en un mensaje en X.

Personal de seguridad en lugar previsto para las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

“Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará (...) Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas”, dijo Araqchi.

“La firma se realizará, en un primer momento, por vía digital. Cada parte firmará a distancia. A continuación, se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, añadió. El final de la guerra con Estados Unidos “nunca ha estado tan cerca”, dijo antes Araqchi.

El canciller de Irán agregó que el borrador del acuerdo incluía el fin del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, en vigor desde el 13 de abril, y nuevas disposiciones sobre la gestión del estrecho de Ormuz. “El bloqueo naval debe levantarse por completo. Ese es el primer punto mencionado en el acuerdo”, remarcó Araqchi.

El ministro confirmó que los detalles del programa nuclear iraní, incluida la gestión de su reserva de uranio altamente enriquecido, se abordarán en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance durante la conmemoración del Día Nacional de los Caídos. Foto: AFP

“Nuestra postura siempre ha sido que la única forma de abordar las reservas de material enriquecido es diluirlo dentro de Irán”, afirmó Araqchi, quien advirtió de los intentos de sabotear las negociaciones de paz por parte de Israel.

A pesar de que el jueves el presidente Trump aseguró que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un “gran acuerdo” que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes diferían del contenido del mismo de este documento.

Por ahora lo concreto es que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se ha alcanzado un “texto definitivo y consensuado” entre Irán y Estados Unidos.

“Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos”, afirmó Sharif en la red social.

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del Gobierno paquistaní. Con información de AFE y EFE

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Suiza se ofrece como sede para el acuerdo

Suiza se ofrece a albergar la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo. “Suiza está completamente comprometida. Estamos en contacto cercano con Estados Unidos e Irán”, afirmó en un breve mensaje. Ayer un alto cargo del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estimó que su país está “entre un 80 y un 85%” seguro de firmar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en los próximos días.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo afirma que desempeña un papel activo “para apoyar los esfuerzos hacia un Memorando de Entendimiento destinado a consolidar la tregua y allanar el camino para la desescalada en el contexto del conflicto entre Irán y Estados Unidos”. Además, dice haber “propuesto Suiza como el lugar para una posible firma, si las partes están de acuerdo con ello”. Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, afirmó que se ha acordado un texto final para un acuerdo.