La advertencia de Rusia tras los bombardeos ordenados por Donald Trump contra defensas de Irán
La cancillería en Moscú calificó la situación en Medio Oriente como muy inestable y alertó que una incursión militar de tropas aliadas provocaría daños irreversibles para la seguridad del planeta.
Rusia se mostró este miércoles "profundamente preocupada" por la nueva escalada de los ataques entre Estados Unidos e Irán, provocada por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense.
"Rusia está profundamente preocupada por la nueva fase del enfrentamiento militar, cuyo comienzo fue una no justificada agresión estadounidense-israelí", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.
Llamó a las partes a la moderación y a "un inmediato cese de las acciones militares", al tiempo que recordó que son "categóricamente inadmisibles los ataques contra las infraestructuras civiles".
Moscú considera que no hay alternativa a un arreglo político-diplomático sobre la base del derecho internacional, teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los países de la región.
Además, aseguró que "la situación es muy inestable" y que "una operación terrestre significaría una mayor escalada de la tensión, ya que acarrearía consecuencias literalmente irreparables, no sólo para cada una de las partes, sino también, sin lugar a dudas, para la seguridad regional y mundial".
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que completó una serie de ataques por orden del presidente Donald Trump contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.
El CENTCOM aseguró que la operación constituyó una respuesta "proporcional" a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.
El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.
EFE
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