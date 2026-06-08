Zelenski se reunió con Starmer, Macron y Merz, quienes firmaron una declaración a favor de un alto al fuego

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reunieron ayer domingo en Londres con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y firmaron una declaración conjunta en la que se pronunciaron a favor de un alto el fuego con Rusia que tenga en cuenta los intereses europeos.

El objetivo del alto el fuego, hasta ahora rechazado por el Gobierno del presidente Vladimir Putin, no es impedimento para que al mismo tiempo los firmantes de la declaración se hayan manifestado a favor de “una presión continua sobre la economía de guerra de Rusia”.

El compromiso sería para que Ucrania pasara “a escala la producción de interceptores y de desarrollar conjuntamente capacidades antimisiles y de ataques en profundidad”.

La reunión de ayer se produce tras un fin de semana en el que Ucrania atacó la ciudad de San Petersburgo durante una cumbre económica rusa, y Rusia respondió bombardeando la región ucraniana de Chernóbil. Sin embargo, cada ves es más patente la voluntad de Ucrania de alcanzar un alto el fuego, como quedó expresado en una carta que Zelenski hizo llegar el pasado jueves al presidente ruso, quien se refirió a ella con desprecio.

Ayer en Londres los líderes europeos acotaron las condiciones que tendría que reunir ese eventual alto el fuego: que sea completo e inmediato; que la línea de combate actual sirva “como punto de partida para las negociaciones” pero sin que las fronteras sean modificadas a la fuerza; y finalmente, que Ucrania disponga de “garantías de seguridad robustas y jurídicamente vinculantes”.

Como cuarta condición habría una congelación de los bienes rusos hasta que Moscú pague a Ucrania una indemnización de guerra; y por último, que todo acuerdo sea sometido al visto bueno de la UE y de la OTAN.

En conclusión, reiteraron la conveniencia de un diálogo directo entre Rusia y Ucrania “con participación activa de EE.UU. y de la UE, para llegar a un alto el fuego y proseguir así las negociaciones”.

“La actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”, señaló el presidente francés, Emmanuel Macron.

Zelenski dijo que su país no piensa “morir en silencio” ante la agresión rusa y que por el contrario seguirá “respondiendo a los ataques”, poco antes de su entrevista con los mandatarios del Reino Unido, Francia y Alemania en Londres. Zelenski llegó vestido con su indumentaria negra habitual y se fotografió a la puerta del número 10 de Downing Street junto a los líderes europeos.

Antes de su llegada, Zelenski concedió una entrevista a Sky News en la que, además de prometer que su país no se dejará “morir en silencio”, dio a entender que el magnate ruso Roman Abramovich está haciendo de intermediario entre él y el presidente ruso Vladímir Putin. Abramovich “vino a Kiev y dijo: (traigo) un mensaje directo para ti, y quiero recoger tus mensajes y llevarlos a Putin. Pero dijo que eso tenía que hacerse discretamente, sin ningún tipo de publicidad”.

Zelenski precisó luego que el mensaje de Abramovich consistía en que Ucrania renuncie al Donbás, a lo que él respondió: “No nos iremos (del Donbás), no vamos a regalaros una victoria de ese modo”.

Macron afirmó el pasado viernes que la propuesta de ceder a Rusia el control íntegro del Donbás “es una oferta que hoy ya no debe existir, dada la realidad sobre el terreno, y eso debe ser afirmado por todos”.

EFE