Ucrania propone un “cara a cara” Zelenski-Putin en terreno neutral y Trump avala la idea: "Sería fantástico"

Una reunión cara a cara entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin volvió a cobrar fuerza ayer jueves, a partir de una propuesta del presidente ucraniano. Zelenski propuso la reunión en una carta en la que también ofrece un “alto el fuego total” mientras se negocia.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas. Ucrania ataca regularmente a Rusia y los territorios ocupados por Moscú en represalia por bombardeos diarios rusos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelenski en la inusual carta. Kiev está “dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones”, añadió.

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk que forma parte del Donbás.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP

El gobierno ucraniano se niega por considerarlo una capitulación. “Usted puede terminar su guerra”, dice Zelenski en la misiva, y propone que en las negociaciones estén la Unión Europea y Estados Unidos.

Zelenski plantea que el encuentro con Putin no sea ni en Moscú ni en Kiev sino en un lugar central como Suiza o un país árabe. El primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no termina la guerra, tendrá que luchar por su propia existencia ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa viene un cambio. “Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca”, dijo. “Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia sino por su propia existencia”, agregó.

Zelenski empieza la carta diciendo que cuando Putin llegó al poder hace 26 años muchos ucranianos lo vieron como algo positivo pero que eso es algo del pasado. “Hoy la mayoría de los ucranianos ve positivamente que nuestros drones de largo alcance le hagan una visita a su foro económico en San Petesburgo”, dice.

El presidente ucraniano agrega que la mitad del tiempo que Putin lleva en el poder lo ha dedicado a hacer la guerra contra Ucrania. “Diga lo que diga usted sobre la geopolítica de la OTAN o sobre la lengua rusa, esta guerra es su decisión personal, una guerra sin razón verdadera”, asegura.

Declaraciones. El presidente Trump dijo a periodistas el 23 de mayo que se había negociado “en gran medida” un acuerdo con Irán. Foto: AFP fotos

“Fantástico"

Trump, por su parte, dijo que un encuentro entre Zelenski y Putin sería “fantástico”. “Me alegra que quizá estén hablando de reunirse. Creo que tuvimos mucho que ver con ello”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Creo que sería genial si se reunieran. Deberían hacerlo”.

Zelenski tiene las puertas abiertas para reunirse en Moscú con Putin “en cualquier momento”, dijo por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y añadió que Putin aún no había visto la carta del mandatario ucraniano.

La misiva, que fue publicada en el sitio web de la presidencia ucraniana, marca una de las pocas veces que Zelenski se ha dirigido directamente a Putin desde febrero de 2022. AFP, EFE

Contacto por operación militar en Cuba

Vladímir Putin admitió ayer haber hablado con Estados Unidos sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela para la captura del dictador Nicolás Maduro. “¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, dijo Putin, sin dar más detalles. El miércoles, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú. “En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, indica la nota de Lavrov. Además, afirmó que Raúl Castro es un ejemplo de “desinteresado servicio a la patria”.

Vladimir Putin junto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su última reunión bilateral Foto: AFP

La incógnita sobre la reelección en 2030

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró ayer jueves que “aún” no ha pensado si se presentará a la reelección en 2030, algo que permite la Constitución tras una controvertida reforma aprobada en referéndum durante la pandemia del coronavirus en 2020.

“Efectivamente, la Constitución me permite presentarme a la reelección en 2030, pero me parece que es pronto para hablar de ello, muy pronto”, dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, recalcó que no piensa en esa hipótesis, “lo digo con total franqueza”.

“El país encara muchos problemas grandes y agudos. Hay que solucionarlos, sin pensar en ello, sino en el futuro de Rusia”, señaló.

El líder ruso, que cumplirá 74 años en octubre, pudo presentarse a la reelección en 2024 después de que una polémica reforma constitucional introdujera una cláusula que le permite perpetuarse en el poder hasta 2036. Según los sondeos, Putin ha sufrido en los últimos tres meses la mayor caída de popularidad desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, debido, entre otras cosas, a los cortes de internet, la contracción económica y el hartazgo con la contienda.

En la misma conferencia de prensa, Putin rechazó un posible alto el fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo.