Rusia ataca con fuerza a Ucrania, una señal de la creciente debilidad que el Kremlin ya no puede ocultar

La demostración de fuerza que Rusia desplegó sobre Ucrania a primera hora de ayer martes, con cientos de drones y misiles, no puede ocultar las crecientes señales de debilidad de Moscú en la guerra que ya dura cuatro años.

El avance de Rusia en Ucrania prácticamente se ha detenido. Ha intensificado la movilización forzosa en el este de Ucrania, territorio ocupado, ante el fracaso de sus esfuerzos internos de reclutamiento. El descontento interno va en aumento y Europa está brindando nuevo apoyo a Ucrania. Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos prácticamente han terminado.

Según los analistas, todo esto se traduce en una pérdida de impulso por parte de Rusia. “La posición de Ucrania es mucho, muchísimo más formidable ahora que hace apenas un año”, dijo Franz-Stefan Gady, analista militar radicado en Viena, en una entrevista el martes.

Algunos analistas creen que los recientes ataques más intensos de Rusia son un intento de recuperar ventaja en posibles conversaciones de paz y de involucrar a la administración Trump, que se ha centrado más en la guerra en Irán que en la de Ucrania.

Explosión tras ataques con drones y misiles en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP

No obstante, los avances de Ucrania en el campo de batalla han cambiado el rumbo de la guerra, escribió esta semana Jack Watling, investigador principal del Royal United Services Institute, un centro de estudios con sede en Londres.

«En Kiev crece el optimismo de que Ucrania pueda lograr un alto el fuego contra Rusia», escribió Watling en un análisis para Foreign Affairs. Añadió que, si bien «los ataques con drones y los bombardeos siguen siendo constantes, la capacidad bélica rusa está disminuyendo».

Esto supone un giro radical respecto al verano pasado, cuando el presidente ruso Vladimir Putin estaba tan seguro de la victoria que viajó a Alaska para reunirse con el presidente Donald Trump y buscar una solución para la guerra. Hoy en día, es el presidente ucraniano Volodimir Zelenski quien presiona para que cesen rápidamente las hostilidades.

En Moscú, el martes, el portavoz principal de Putin afirmó que la guerra podría terminar tan pronto como Ucrania se retire de la región del Donbás, donde Rusia reclama territorio. “Seguimos abiertos a las negociaciones de paz”, dijo el portavoz, Dmitry Peskov, aun cuando reconoció que las conversaciones estaban estancadas.

Bombero trabaja en un edificio residencial dañado tras los masivos ataques con misiles y drones rusos en Kiev. Foto: AFP

También afirmó que era improbable que Rusia tomara el control total del Donbás para finales de 2026, como había intentado hacer antes de retomar las negociaciones de alto el fuego.

La posición de Ucrania en el campo de batalla ha mejorado gracias a la ayuda militar adicional de Europa, que incluye un paquete de armas por valor de unos 149 millones de dólares procedente de Finlandia y 16 aviones de combate Gripen de Suecia, ambos anunciados la semana pasada.

Al mismo tiempo, analistas de DeepState UA, un rastreador de inteligencia de código abierto ucraniano, informaron esta semana que el ejército ruso parece haber perdido más territorio en mayo del que había ganado, su primer mes con una pérdida de este tipo desde la contraofensiva de Ucrania en 2023.

Esto ocurrió a pesar de un aumento del 37,5% en el número de ataques rusos. Los analistas señalaron que las fuerzas rusas en el campo de batalla probablemente se habían debilitado hasta el punto de que, en ocasiones, los ataques recaían en tan solo uno o dos soldados.

“La guerra está entrando en una nueva fase, y es importante que el Estado ucraniano no pierda la iniciativa”, concluyeron los analistas del Estado Profundo.

El humo y las llamas se elevan durante los ataques con misiles y drones rusos en Kiev, el 2 de junio de 2026. Foto: AFP

Estimaciones recientes de funcionarios occidentales sugieren que Rusia está sufriendo un número abrumador de bajas en el campo de batalla. La semana pasada, la jefa de los servicios de inteligencia británicos, Anne Keast-Butler, declaró que casi 500.000 soldados rusos habían muerto desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. “Mientras mantenemos nuestro firme apoyo a Ucrania, Putin está retrocediendo en el campo de batalla”, dijo Keast-Butler en un discurso en Londres.

En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Rusia perdía entre 15.000 y 20.000 soldados cada mes. «No heridos, sino muertos», declaró Rubio en Fox News. «Es una guerra terrible». Por eso Moscú está intentando conseguir más soldados del este de Ucrania.

Según Maksym Beznosiuk, de la Fundación Jamestown, un grupo de análisis político con sede en Washington, a los estudiantes de las regiones ocupadas de Luhansk y Donetsk se les han cancelado las prórrogas para su movilización, y las autoridades de ocupación rusas han recurrido al registro obligatorio, las redadas y las amenazas de castigos legales para obligar a los ucranianos a unirse al ejército ruso.

“La estrategia de movilización del Kremlin en los territorios ocupados tiene como objetivo cubrir la escasez de personal causada por las catastróficas pérdidas militares rusas y reconfigurar el equilibrio demográfico mediante la expulsión de algunos residentes ucranianos”, escribió Beznosiuk, experto en el ejército ruso y en las relaciones entre la UE y Ucrania, en un análisis publicado esta semana.

Una mujer camina entre los escombros tras los ataques con misiles y drones rusos en Kiev. Foto: AFP

El martes por la mañana, Zelenski alificó el último ataque como "un ataque a gran escala y una declaración totalmente transparente de Rusia: si Ucrania no está protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán".

En su entrevista en Fox News, Rubio reconoció que los esfuerzos de Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz en Ucrania "perdieron impulso en los últimos meses, por diversas razones".

“Esperemos que pronto lleguemos a un punto en el que ambas partes retomen el diálogo”, dijo Rubio. “Y estamos preparados para desempeñar el papel de mediadores y llevar esto a buen término”.

También dijo que Rusia podría haberse sentido recientemente "un poco optimista" porque las ganancias derivadas de los altos precios del petróleo causados por el cierre del estrecho de Ormuz habían proporcionado al Kremlin un salvavidas económico para continuar apoyando el esfuerzo militar.

Aun así, Rubio afirmó que "los ucranianos se sienten cada vez más seguros de su posición en el campo de batalla". Lara Jakes / The New York Times

Este artículo apareció originalmente en The New York Times .