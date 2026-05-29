Dron ruso impactó contra edificio residencial de Rumania, miembro de la OTAN: "Irresponsable escalada"

Un dron ruso impactó este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania. La explosión desató un incendio que causó heridas leves a dos personas y obligó a evacuar a otras 70, según informaron las autoridades.

Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo.

Los bomberos que se desplazaron al lugar han logrado extinguir el fuego. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano.

"No hubo víctimas mortales (...) Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio", declaró el jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia (DSU), Raed Arafat, al portal 'digi24.ro'.

La ministra de Exteriores, Toiu Oana, condenó en redes sociales que el dron era ruso y denunció lo sucedido como una "grave e irresponsable escalada" por parte de Rusia y acuso a este país de ser "directamente responsable" de esta acción.

La ministra afirmó que "Rumania tomará las medidas de respuesta diplomática necesarias con respecto a esta grave violación del derecho internacional y de su espacio aéreo", y adelantó que ya ha informado a sus socios comunitarios, a los países de la OTAN y al secretario general de la Organización.

Impacto de dron ruso en edificio residencial de Rumania. Foto: Daniel Mihailescu/AFP.

También ha pedido recibir material de defensa antidrones.

Oana declaró que su país actuará con la máxima determinación para "aumentar la presión internacional sobre la Federación Rusa con el fin de lograr un alto el fuego inmediato y completo".

Antes del impacto, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse por drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local de la base militar de Fetesti, informó el Ministerio de Defensa rumano.

Trabajador limpia escombros tras impacto de dron en Rumania. Foto: AFP.

"Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", añadió.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana apoyó las operaciones, mientras que un equipo de investigadores especializados en explosiones se desplazó al lugar de los hechos.

El Ministerio de Defensa había informado previamente sobre un ataque nocturno de Rusia con drones contra Ucrania.

La ciudad de Galati está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

Agencia EFE