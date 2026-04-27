Rumanía, país miembro de la UE, encuentra partes de un dron ruso en su territorio, lo que genera alarma

Las autoridades rumanas informaron ayer domingo del hallazgo de nuevos fragmentos de un dron con carga explosiva en la comarca de Tulcea, en el este del Rumanía, país miembro de la Unión Europea, después de los encontrados y neutralizados la víspera en la vecina comarca de Galati.

Después de recibirse una llamada al número de emergencia 112 denunciando la presencia de objetos sospechosos, la policía acordonó la zona y el Ministerio de Defensa envió especialistas para “evaluar los riesgos” sobre el terreno. “El equipo de pirotecnia del servicio de inteligencia rumano, que operaba el domingo 26 de abril en la zona de Luncaviţa y Vacareni, en la comarca de Tulcea, donde se reportaron fragmentos de dron, confirmó la presencia de una carga explosiva”, señaló el ministerio en un comunicado.

La Inspección de Situaciones de Emergencia de Tulcea emitió una alerta para que los ciudadanos estén atentos y acaten las recomendaciones de las autoridades transmitidas a través de los canales institucionales mientras los especialistas se disponían a neutralizar los fragmentos mediante detonación controlada en un espacio especialmente acondicionado para ello. Las autoridades estiman que se trataría de un dron ruso que, como parte de un ataque a Ucrania, entró en el espacio aéreo rumano.

EFE