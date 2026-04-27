China amenazó con represalias a la UE, al haber incluido empresas del país asiático en las sanciones a Rusia

China amenazó con represalias contra la Unión Europea (UE) después de que Bruselas incluyese a varias compañías del gigante asiático en su vigésimo paquete de sanciones a cuenta de la invasión rusa de Ucrania. “China tomará las medidas necesarias para proteger de forma decidida los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y la UE cargará con todas las consecuencias”, indicó un portavoz del Ministerio chino de Comercio en un comunicado web.

El portavoz habló del “fuerte descontento” de Pekín con la decisión, y acusó a Bruselas de “ignorar las repetidas quejas y la oposición” de su país: “Esta iniciativa por parte de la UE va en contra del espíritu de consenso alcanzado por los líderes de China y la UE, y menoscaba gravemente la confianza mutua y la relación bilateral”. “China reclama a la UE que excluye inmediatamente a las empresas y ciudadanos chinos de la lista de sanciones (...), y que se encuentren soluciones a las respectivas preocupaciones a través del diálogo”, agrega el portavoz.

La semana pasada, las autoridades comunitarias revelaron el último paquete de sanciones, que incluye a 16 entidades de terceros países -no solo China, sino también Emiratos Árabes, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia- que han suministrado sistemas de armamento o bienes de doble uso (civil y militar) a Rusia.

EFE