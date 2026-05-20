Putin en China: algo debilitado, el líder ruso sigue los pasos de Trump y se reunirá con Jinping

El presidente ruso Vladimir Putin llegó ayer martes a Pekín para una visita de Estado en una posición de relativa debilidad. Su ejército tiene dificultades para avanzar en Ucrania. Moscú, su centro de poder, se ha vuelto cada vez más vulnerable a los drones ucranianos. La economía rusa está bajo una fuerte presión. Cada vez más rusos se cansan de lo que parece ser una guerra inútil e interminable.

Incluso en épocas de bonanza para Moscú, su relación con Pekín se ha caracterizado por el desequilibrio económico. “China tiene una enorme influencia y puede dictar con exactitud lo que quiere de este abanico de cooperación bilateral”, afirmó Aleksandr Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín.

Sin embargo, Rusia no se conforma con ser relegada a un papel secundario frente a China. Su arsenal nuclear, mucho mayor que el de Pekín, podría convertirla en una aliada importante en cualquier conflicto entre superpotencias, incluso por Taiwán. La invasión de Ucrania ha posicionado a Moscú como líder de un emergente orden mundial no occidental apoyado por Pekín. Y luego está la oportunidad que brinda la guerra contra Irán librada por Estados Unidos e Israel.

Cinco días después de que el presidente Donald Trump, artífice de ese conflicto, abandonara Pekín al término de su visita de Estado, Putin se reunirá hoy miércoles con el líder chino, Xi Jinping.

El presidente ruso Vladimir Putin es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en Pekín. Foto: AFP

La agitación provocada por Trump en el Golfo Pérsico ha interrumpido el suministro energético a China, y Rusia se ha posicionado como una alternativa fiable. Los funcionarios rusos esperan aprovechar la crisis de Medio Oriente para estrechar los lazos energéticos con Pekín, incluso impulsando un proyecto de gasoducto estancado.

Ivan Timofeev, director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, un centro de estudios cofundado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que el conflicto de Medio Oriente demostraba cómo Rusia podía “mitigar para China los riesgos asociados a la logística y al Golfo Pérsico”.

“Rusia conserva un papel estratégico crucial para China en caso de que se produzcan tales escaladas”, declaró Timofeev el viernes durante una rueda de prensa en Moscú.

Al recibir a Putin tan solo unos días después de la visita de Trump, Xi está fortaleciendo su relación con su socio estratégico más importante y presentando a China como una potencia global indispensable.

Desde diciembre, Xi ha recibido en Pekín a los líderes de Francia, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. En su cumbre con Trump, Xi argumentó que China y Estados Unidos son ahora potencias pares y que deberían evitar priorizar la competencia.

Muñecas rusas tradicionales de madera, matrioshkas, del presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping. Foto: AFP

Putin ha estado trabajando para posicionarse ventajosamente entre Trump y Xi. El líder ruso ha intentado ganarse el favor de Trump, buscando su ayuda para lograr una resolución favorable a la invasión de Ucrania y cosechar los beneficios de la reanudación de las relaciones comerciales tras la guerra.

Sin embargo, los lazos de Putin con Xi son mucho más profundos. El líder ruso se ha esforzado por desarrollar una relación bien documentada con su homólogo chino, a quien llama su “querido amigo” y “mejor amigo íntimo”. Se espera que Xi reafirme esa cercanía hoy miércoles.

“Ambas partes aprovecharán esta oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia a un nivel más profundo y elevado, inyectando mayor estabilidad y energía positiva en el mundo”, declaró el lunes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Putin se expresó en un tono similar en un discurso publicado por el Kremlin ayer martes antes de la visita. “La estrecha relación estratégica entre Rusia y China desempeña un papel fundamental de estabilización a nivel mundial”, afirmó, y añadió: “Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal”.

En Putin, Xi ve a un líder afín, frustrado por el dominio de Estados Unidos en el orden mundial, dijo Julian Gewirtz, director sénior de asuntos de China y Taiwán en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden.

Si bien Trump colmó de elogios al líder chino durante su visita a Pekín, “el acercamiento de Xi a Putin esta semana debería recordarnos que los socios internacionales más cercanos de Pekín están unidos por su énfasis compartido en la resistencia a Estados Unidos”, dijo Gewirtz.

Las banderas rusa y china ondean en la Plaza de Tiananmen en Pekín. Foto: AFP

Rusia y China declararon una alianza estratégica “sin límites” a principios de 2022, semanas antes de que Moscú invadiera Ucrania.

La asimetría económica en esta relación es evidente. Pekín suministra más de un tercio de las importaciones de Rusia y compra más de una cuarta parte de las exportaciones de Moscú, mientras que Rusia representa solo alrededor del 4% del comercio internacional de China, una proporción menor que la de Vietnam.

Si bien la dependencia económica de Rusia -incluidas las piezas que necesita para alimentar su maquinaria bélica- limita sus acciones hacia China, el Kremlin ha actuado por su cuenta en ocasiones.

Si bien los funcionarios occidentales creen que Xi ha estado instando a Putin a no usar armas nucleares en Ucrania, Rusia trasladó dichas armas a la vecina Bielorrusia en 2023, y las fuerzas rusas están realizando actualmente ejercicios nucleares en Bielorrusia incluso mientras Putin visita Pekín.

Pero las ventajas de una alianza con Moscú son evidentes para China, especialmente en comparación con Estados Unidos.

“Rusia sigue siendo un socio predecible, mientras que Estados Unidos no lo es”, afirmó Andrei Kortunov, experto en asuntos internacionales del Club de Debate Valdai, vinculado al Kremlin. Añadió que Putin ha visitado China con regularidad, mientras que la última visita de Trump tuvo lugar en 2017.

A medida que los líderes chinos y rusos se han acercado, también lo han hecho sus países. El año pasado, comenzaron a permitir que sus ciudadanos viajaran sin visado. Cientos de miles de rusos visitaron la isla china de Hainan en 2025, según la Asociación de Operadores Turísticos Rusos, y las cifras han seguido aumentando este año.

Un plato con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping JESSICA LEE/EFE

En Moscú, las escuelas con mandarín en su programa de estudios están saturadas. Un gobernador ruso se enorgullece de que sus hijos reciten poemas en chino dedicados a la amistad ruso-china. Las autopistas de Moscú y otras ciudades rusas están ahora repletas de coches de fabricación china. Los restaurantes chinos abundan en las calles.

“La relación bilateral sigue prosperando, y los rusos siguen teniendo una visión muy positiva y curiosa de China”, declaró Kirill Babaev, director del Instituto de China y Asia Contemporánea de la Academia Rusa de Ciencias, en respuesta a preguntas escritas.

Si bien el conflicto en Medio Oriente aparentemente ha revertido la suerte económica de Rusia, aunque sea temporalmente, de manera más fundamental ha convertido a Moscú en un proveedor de energía cada vez más indispensable para China y otros países.

Durante años, Rusia ha intentado presionar a China para que impulse un nuevo gasoducto de gran envergadura, conocido como Fuerza de Siberia 2, que conectaría sus yacimientos de extracción en Siberia con el noroeste de China a través de Mongolia. Sin embargo, Pekín se ha mostrado reticente, intentando conseguir precios de la energía más bajos y temiendo que el gasoducto aumentara demasiado su dependencia de un único proveedor.

La crisis energética derivada del conflicto con Irán puede haber trastocado esa dinámica, lo que subraya la importancia de que China, el mayor importador mundial de gas natural, diversifique sus opciones de suministro más allá de Medio Oriente. Ivan Nechepurenko y David Pierson / The New York Times

Diálogo Rusia y Occidente

En la actualidad no existen condiciones para un diálogo entre Rusia y Occidente sobre seguridad estratégica ya que los países occidentales no tienen en consideración los intereses de Moscú, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. “En la actualidad no se dan las condiciones para entablar un diálogo estratégico sustantivo, equitativo y mutuamente aceptable, que podría incluir un debate sobre el control de armamentos”, dijo.