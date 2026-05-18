China anunció que acordó con EE.UU. reducir algunos aranceles y que comprará aviones estadounidenses

China anunció que junto con Estados Unidos se ha comprometido, en principio, a reducir los aranceles sobre productos de igual relevancia para las dos partes, al tiempo que confirmó la compra de aeronaves estadounidenses, ya anunciada por el presidente norteamericano, Donald Trump, durante su visita de Estado a Pekín.

El Ministerio de Comercio chino también informó en un comunicado de la creación de consejos bilaterales de comercio e inversión, que servirán como mecanismo de diálogo para abordar cuestiones como la reducción de aranceles sobre determinados productos.

Asimismo, ambas partes se comprometieron a seguir aplicando los acuerdos alcanzados en consultas anteriores y destacaron avances en ámbitos como el comercio agrícola y la cooperación aeronáutica.

Las dos mayores economías del mundo acordaron reducir las barreras no arancelarias sobre determinados productos agrícolas, incluidos productos como mariscos y lácteos chinos, así como carne de vacuno y aves de corral estadounidenses, además de ampliar el comercio agrícola bilateral mediante reducciones mutuas de aranceles sobre una gama definida de productos.

Una pantalla muestra la transmisión del encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: WANG ZHAO/AFP

La cartera confirmó asimismo un acuerdo relativo a la compra china de aeronaves estadounidenses y a la garantía por parte de Washington del suministro de motores y componentes aeronáuticos a China, y ambas partes acordaron continuar la cooperación en áreas relacionadas.

Anteriormente, Trump afirmó que China había acordado comprar al menos 200 aviones comerciales de Boeing, y hasta 750 si se cumplen ciertas condiciones, un compromiso que pondría fin a casi una década sin pedidos. Según el ministerio, los equipos comerciales de ambos países siguen debatiendo los detalles, finalizarán los resultados lo antes posible y trabajarán conjuntamente para implementarlos.

La primera visita de un presidente estadounidense a China en casi nueve años se produjo tras la inédita guerra arancelaria del año pasado, que en un momento dado llevó a la imposición mutua de aranceles de tres dígitos sobre los productos de ambos países, así como a controles de exportación sobre semiconductores y tierras raras en medio de una intensificación de la carrera tecnológica.

Durante la visita de Trump a Pekín, ambos países acordaron establecer una “relación de estabilidad estratégica constructiva” llamada a guiar la relación durante “los próximos tres años o más”.

Esta semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará China para reunirse con su homólogo Xi Jinping.

Soldados portan una bandera de la UE durante la ceremonia de izamiento previo a la sesión inaugural del Parlamento Foto: AFP

Investigación de la UE

El Ministerio de Justicia de China indicó que la investigación antisubvenciones que realiza la Unión Europea (UE) sobre su empresa de controles de seguridad Nuctech constituye una “jurisdicción extraterritorial ilegal” y ordenó que ninguna organización o individuo ejecute ni asista en la ejecución de dichas medidas.

El vocero señaló que el bloque ha usado “con frecuencia” y en forma “indebida” su Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras para llevar a cabo investigaciones selectivas y discriminatorias contra empresas chinas y describió estas acciones como un “ejemplo típico de proteccionismo” bajo el pretexto de la “competencia leal”.

“Instamos a la parte de la Unión Europea a rectificar inmediatamente sus acciones erróneas. Si insiste en sobrepasar sus competencias, China responderá con firmeza conforme a la ley”, finalizó.

En diciembre la Comisión Europea (CE) abrió una investigación en profundidad a la empresa china Nuctech por las sospechas de que este fabricante de sistemas de seguridad, controlado por el Estado chino, habría recibido subsidios públicos que podrían distorsionar la competencia en el mercado europeo. EFE, AFP

Guardias de honor doblan la bandera de Taiwán durante un descenso de bandera en Taipéi, Foto: AFP

China podría atacar Taiwán en 5 años

Asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que la semana pasada reunió en Beijín al mandatario con el presidente de China Xi Jinping, según medios estadounidenses. Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito, sus asesores advirtieron al medio Axios que “Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: ‘No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío’”.

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos. Trump, en una entrevista emitida por Fox News, aseguró que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China y que no busca librar una guerra con Pekín por esta cuestión. “No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso”, dijo el mandatario. Trump comentó que hablaron de Taiwan “toda la noche” y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque “apoderarse” de la isla.

“Ahora, conmigo, no creo que hagan nada. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto”, puntualizó el republicano. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la política de EE.UU. sobre la cuestión de Taiwán no había cambiado tras la reunión de Trump con Xi. EFE