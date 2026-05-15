El anuncio de Trump tras ver a Xi Jinping: promesas de acuerdos históricos y una advertencia por Taiwán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirma haber alcanzado "acuerdos comerciales fantásticos" y resuelto "muchos problemas" en su cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, aunque horas después de que concluyera se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas. El presidente republicano afirmó que Xi accedió a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses. Pero no ha habido anuncios oficiales.

Preguntado sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump. Esta cautela refleja el tono de la cumbre.

Trump describió a Xi como un "gran líder" y "amigo" pero Pekín fue más moderado. El viernes, el presidente de EE.UU. afirmó que de la visita han surgido "muchas cosas buenas".

"Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", celebró Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín. "Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver", añadió el republicano.

Por su parte, Xi aseguró que fue una "visita histórica" y que, a día de hoy, ambas partes establecieron "una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva".

Una pantalla muestra la transmisión del encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín el 14 de mayo de 2026. Foto: WANG ZHAO/AFP

Trump y Xi Jinping coincidieron sobre el estrecho de Ormuz

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que Xi aceptó varios puntos de la lista de objetivos de Estados Unidos.

Sobre la guerra en Irán, el presidente estadounidense dijo que Xi le había asegurado que China no se dispone a ayudar militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

"Dijo que no suministraría material militar", declaró Trump. "Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar'", añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó un comunicado en el que pide "un alto el fuego integral y duradero" en Medio Oriente y que se reabran las rutas marítimas "lo antes posible". Más tarde, en una rueda de prensa, un portavoz de este ministerio no contestó a la pregunta de si China colaboraría en este tema.

Periódico chino reporta el encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Pekín. Foto: GREG BAKER/AFP

En la entrevista con Fox, Trump afirmó que Xi se comprometió a comprar "200 grandes" aviones Boeing. De camino a Estados Unidos en el Air Force One, agregó que el acuerdo incluía "una promesa de 750 aviones, lo que supondrá, con diferencia, el mayor pedido de la historia, si hacen un buen trabajo con los 200".

Además, según Trump, Pekín "quiere comprar" petróleo estadounidense y ha expresado interés en la soja.

China, principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de petróleo estadounidense antes de que Trump impusiera aranceles el año pasado.

Sin embargo, Pekín ha reducido drásticamente las compras de soja estadounidense y recurre a la brasileña. La cancillería también se abstuvo de confirmar o desmentir otros detalles.

No se hicieron anuncios sobre los chips de Nvidia para inteligencia artificial, a pesar de que el director ejecutivo Jensen Huang formaba parte de los empresarios de la delegación comercial de Trump.

Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido adquirir los chips más punteros de Nvidia, en virtud de las normas de exportación estadounidenses, destinadas, según Washington, a proteger la seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a la CNBC que se ha debatido la posibilidad de establecer "barreras de seguridad" para el uso de la IA, y añadió que las "dos superpotencias mundiales en materia de IA van a empezar a dialogar".

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Templo del Cielo en Pekín. Foto: AFP

Política sobre Taiwán "no ha cambiado"

Los cordiales apretones de manos se vieron eclipsados por una contundente advertencia de Xi sobre un punto de tensión geopolítica mucho más antiguo: Taiwán, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio.

Según los medios estatales chinos, el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un "conflicto".

El viernes, a bordo del Air Force One, Trump declaró a los periodistas que él y Xi hablaron "mucho sobre Taiwán". "Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia", afirmó. "No hice ningún comentario al respecto, me limité a escucharlo", añadió.

El jueves, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que "la política estadounidense sobre el tema de Taiwán no ha cambiado". Xi y Trump almorzaron juntos el viernes antes de que este último partiera hacia el aeropuerto.

Presidente chino visitará EE.UU. tras la invitación de Trump

Xi Jinping viajará a Estados Unidos este otoño boreal, afirmó el jefe de la diplomacia del país asiático según la prensa estatal, horas después de la visita de Trump a Pekín.

"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jefe de la diplomacia china Wang Yi este viernes", informó la agencia de noticias Xinhua.

AFP