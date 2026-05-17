Surgen demandas estadounidenses para que Cuba se desvincule de Rusia y China, entre amenazas y negociaciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró convencido de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla. En una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: “Creo que le vamos a dar un vuelco”.

El mandatario elogió asimismo el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre las acciones de su Administración sobre la isla. Y se mostró confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana, cuando fue cuestionado sobre su postura sobre la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, efectuada el jueves.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a La Habana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla y abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

De su lado, el régimen cubano mantuvo silencio sobre las demandas estadounidenses de apertura económica y desvinculación de Rusia y China que puso sobre la mesa Ratcliffe en La Habana.

Además, la semana pasada surgieron reportes de la prensa local, sobre la posibilidad de que la justicia estadounidense presente un caso penal contra el expresidente Raúl Castro por el asesinato de cuatro aviadores voluntarios en 1996.

“Instrucciones”

El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” o “instrucciones” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según sitios oficiales provinciales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.

El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dirigido “a todas las familias cubanas”, proporciona información “práctica” con el fin de “proteger la vida ante posibles ataques del enemigo”, según dice un comunicado en el Portal del ciudadano de la provincia de La Habana.

La radio provincial de Sancti Spíritus, una provincia del centro del país, publicó la información en su sitio de internet ayer sábado, con la posibilidad de descargar el documento.

Titulado “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, el instructivo recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de “una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos (...) y artículos de higiene”, hasta la atención que se debe prestar “a las señales de alarma aérea”. Insta también a conocer los “primeros auxilios” y recuerda la importancia de informarse “a través de los consejos de defensa” locales.

La difusión, más bien discreta, del documento se produce cuando Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una crisis socioeconómica sin precedentes y analistas observan que la negociación para el retiro o caída del régimen cubano con EE.UU. es cada vez más inminente.

La situación de la red eléctrica de la isla también es crítica, ya que se ha quedado sin reservas de diésel ni de fueloil.

Los interminables y repetidos apagones han provocado en los últimos días manifestaciones en varios barrios de La Habana, cuando las protestas eran impensables pocos años atrás debido a la fuerza represiva del régimen, que se mantiene pero ha tomado otras formas.

Opositor cubano “Transición más rápida que la de Venezuela” El opositor cubano José Daniel Ferrer proyectó ayer sábado que la transición democrática de su país será más rápida que en Venezuela por el gran descontento interior y de buena parte de las Fuerzas Armadas. De gira por Europa, se ha reunido con compatriotas en Madrid y Barcelona y se entrevistará con dirigentes del Partido Popular (conservador) y de Vox (extrema derecha). “Si el régimen no acepta iniciar un proceso de transición a la democracia, lo van a sacar del poder a lo Maduro, lo van a sacar a lo Jamenei”, comentó. Asimismo, consideró un “gravísimo error” que la UE, y España dentro de ella, mantenga el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC). Dijo ser “incomprensible” que la UE no tenga “una política más enérgica” sobre Cuba “cuando sí ha condenado al régimen chavista y al de Ortega en Nicaragua. EFE

Presos políticos

La ONG Prisoners Defenders (PD) registró en abril un total de 1.260 presos por motivos políticos en Cuba, diez más que el mes anterior.

La ONG, con sede en Madrid, señaló en su informe que la represión está caracterizada por “detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, amenazas, campañas de descrédito y criminalización de cualquier forma de expresión crítica contra el régimen”.

En su informe incorporó 23 nuevos reclusos (entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas pacíficos) y trece salidas de prisión, la mayoría por cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

Además incluyó denuncias de violencia sexual en prisión, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte contra presos políticos y de conciencia ante una eventual intervención de EE.UU. en la isla.

El informe totaliza 2.048 presos políticos, incluyendo menores de edad, en las cárceles cubanas desde el 1 de julio de 2021 y hasta finales de abril de 2026.

“Evaluar lo que pasa” Rusia habla del “cinismo de EE.UU.” Rusia está “indignada” por el nivel de “cinismo” de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró ayer sábado el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. “Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo”, subrayó. Señaló que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, “evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana”. Recalcó que el actual bloqueo estadounidense a Cuba es “una manifestación cínica y flagrante de la Doctrina Monroe, que no tolera la disidencia en el hemisferio occidental”. Riabkov añadió que Rusia “está al tanto” de las recientes negociaciones entre representantes de la CIA y funcionarios cubanos y está “en contacto permanente con representantes del Gobierno de Cuba e interactúa directamente con ellos respecto a todos los aspectos de lo que sucede. No obstante, no dijo en ningún momento que intervendrá directamente en el asunto. Con información de EFE y AFP

Con información de EFE y AFP